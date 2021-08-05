Зачистка группировки Чили: всерьёз ли щемят Нацкорпус?

05.08.2021, Харьков, Тимур Комаров

Новости Украины

Бодрые сообщения о сегодняшней зачистке сотрудниками главного следственного управления СБУ одной из преступных групп харьковского Нацкорпуса во главе с Сергеем Величко (Чили) сходу вызвали несколько вопросов.

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Почему так внезапно закончилась неприкасаемость нациста Чили, который рулил «экономическим» блоком «азовской» движухи в Харькове? Только ли потому, что его бывший патрон Аваков отодвинут от дел и развлекается с каким-то лысым фраером-депутатом на Средиземноморье?

Это объяснение не тянет на основное. Ведь экс-министр внутренних дел давно по умолчанию сдал Нацкорпус в долгосрочную аренду Офису президента и СБУ.

Конечно, передел поляны, с которой кормились радикалы, неизбежен после ухода с нее такого крупного зверя, как Аваков. А Чили и подстреленный нацист Мошенский, который сейчас лечится в Израиле, были причастны к отжимам, «крышам», рэкету — ко всем темам, которые наполняли «кормушку» Нацкорпуса.

Мы уже писали о том, что Величко и Мошенский стригли купоны с рэкета, контрабанды, наркотиков, спайсов, аптечных точек, порно-вебок, ритуальных услуг, вырубки леса и даже с продажи бензина, завозившегося из Шебекино Белгородской области.

И вот, не прошло и года, как Генпрокуратура на своем паблике информирует о том, что «бригада» Чили занималась рэкетом, вымогательством «средств от медработников и субъектов предпринимательства, оказывающих услуги похорон на территории Харькова и Харьковской области».

Офис Генерального прокурора сообщает: «Вымогательство сопровождалось угрозами и насилием в отношении жертв и их близких родственников, преднамеренным уничтожением и повреждением автотранспорта».

В реляциях ГПУ и СБУ говорится о пятидесяти обысках и нескольких задержаниях. Офис Генпрокурора более конструктивен и откровенен в своей информации: «По данным следствия, к деятельности преступной организации привлечены около 50 человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов и мужчины с боевым опытом».

Но только ли в перераспределении финансовых потоков, «крыш» и «тем» — главная причина сегодняшних задержаний?

Напомним некоторые яркие штрихи биографии одного из главарей харьковского Нацкорпуса — Чили.

В прошлом Величко мог безнаказанно срывать шлем с нацгвардейца, стоявшего в оцеплении у стадиона «Металлист», унижать правоохранителя, предлагать подраться. Птенцам Авакова всё сходило с рук.

Чили и его подельников задерживали в Копенгагене за кражу. Они были отмазаны по дипломатическим каналам.

Осенью 2019 года Величко с подельниками из Нацкорпуса отжал завод железобетонных конструкций. С этим фактом связывали шумную разборку, которая произошла в январе 2020 года. Она в прямом смысле получилась шумной, потому что «качели» между «азовцами» и неизвестными спортсменами закончились стрельбой и взрывом гранаты. Сообщалось, что при этом пострадал и сам Чили.

А летом 2020 года имена Сергея Величко и Артема Мошенского всплыли в связи с покушением на Никиту Роженко, активиста Партии Шария (ныне депутата Харьковского горсовета от этой партии). Именно этих нацистов обвинял Анатолий Шарий в попытке убить Роженко. Более того, видеоблогер показал связь Величко и Мошенского с куратором из СБУ Кадькаленко. Шарий утверждал, что именно этот офицер СБУ спускал членам Нацкорпуса поручения по терроризированию и «устранению политических конкурентов».

Исходя из вышесказанного, не стоит испытывать эйфорию по поводу того, что жаба СБУ наконец-то дрючит «азовскую» гадюку.

За реляциями СБУ и Генпрокуратуры о ликвидации банды рэкетиров из Нацкорпуса может стоять другое — банальная операция прикрытия.

Имя Величко (Чили) прозвучало буквально на днях в показаниях свидетеля Игоря Савчука, которого, как заявил нардеп Илья Кива, сотрудники СБУ похитили и принуждали лжесвидетельствовать в суде против членов общественного движения «Патриоты — За жизнь».

История вполне типичная. Горловчанин Савчук приехал в Харьков подзаработать, а его взяли в оборот СБУшники и, угрожая ему и семье, вынудили дать нужные показания против «Патриотов — За жизнь». После суда свидетеля возили в офис «Нацкорпуса», где он провел какое-то время в компании Чили и других «Азовцев». Нетипично в рассказе горловчанина то, что ему удалось сбежать из квартиры, где его удерживали сотрудники СБУ.

Если Генпрокуратура и ГБР дадут ход показаниям Савчука, то Величко (Чили) и его подельники здесь окажутся слабым звеном.

И не исключено, что кураторам Чили понадобилось упрятать его и других «азовцев» с глаз долой, чтоб потом выпустить, когда уляжется скандал, раздутый Кивой. А может, наоборот, сотрудники СБУ решили присадить Величко надолго, чтоб перебить собственный косяк с участием Чили в раскрытом преступлении (дело о рэкете), где фигурирует его имя.

Можно допустить также, что Чили с его отморозками попал под раздачу в ходе подковерной борьбы разных департаментов и отделов СБУ. Ведь аппетиты нациков росли не по дням, а по часам. И однажды они могли сунуть нос в чей-то медицинский бизнес, который крышуется более серьезными людьми, чем кураторы Величко и Мошенского. И тогда обоих поставили на место — разными способами.

А тут еще и сменилось начальство отдела «К» в областной управе СБУ. И почему бы новому руководству этого отдела, занимающегося борьбой с коррупцией, не начать с громкого дела по группировке Чили, а при этом еще и «вломить» ее коррумпированным кураторам?

Такие версии не нужно отметать.

А можно предположить и еще один вариант, связанный не с региональными особенностями, а с киевскими событиями. Возможно, там действительно грядет зачистка одного из главных функционеров Нацкорпуса — Сергея Коротких (он же «Малюта» и «Боцман») в связи с убийством главы «Белорусского дома» Виталия Шишова.

И тогда СБУ и властям нужно вывести из игры (хотя бы на время) то буйное ядро Нацкорпуса, которое способно выступить в защиту Коротких- «Малюты» либо поучаствовать в вероятных акциях типа «Зелю гэть!».

Обратим внимание, обыски и задержания боевиков Нацкорпуса прошли в день рождения «белого вождя» Андрея Билецкого. Может, этот «подарок» основателю «азовского» движения — жирный намек от СБУ.

Все версии привлекательны. Главное — не останавливаться.