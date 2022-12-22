Зачистка медиапространства в Молдове. Стране готовят «евроинтеграцию» по прибалтийскому образцу

В Молдове продолжается обсуждение скандального решения об отзыве лицензий у шести вещающих на русском языке телеканалов – Primul în Moldova, TV6, Orhei TV, RTR-Moldova, NTV Moldova и Accent TV. Власти пытаются дать какие-то вразумительные объяснения закрытию каналов, но получается плохо.

Премьер РМ Наталья Гаврилица сообщила, что оппозиционные телеканалы «тенденциозно и манипулятивно» отражали события в Молдове и ситуацию на Украине, «были частью гибридной войны», инспирированной извне.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

А председатель Совета по телерадиовещанию Лилиана Вицу вообще заявила, что каналы попали под запрет, потому что подозрительно молчали. Вицу признала, что с начала боевых действий на Украине эти СМИ перестали транслировать информационно-аналитические российские передачи, но таким образом они стали вести «пропаганду войны через молчание».

Общество вяло пошутило над этим пассажем в соцсетях, но на этом шутки закончились: шесть русскоязычных телеканалов, которые, кстати, были наиболее популярными в стране, вероятно, закрыты навсегда.

Что будет в Молдове дальше, к чему может привести страну усилившаяся антироссийская истерия? Об этом беседуем с директором Института социально-политических исследований и регионального развития Игорем Шорниковым.

ПолитНавигатор: Отзыв лицензий у шести русскоязычных телеканалов в Молдове – беспрецедентное решение. Какой будет их судьба, могут ли власти в этом вопросе отыграть назад?

Игорь Шорников: Закрытие шести телеканалов – решение скандальное и рискованное. Оно провоцирует рост протестных настроений в тот момент, когда, казалось, массовые выступления пошли на спад. Власти, наверняка, осознанно идут на этот риск. И то, что это произведено сейчас, накануне праздников, говорит о том, что правительство надеется использовать рождественские каникулы, чтобы пережить новую волну возмущения.

Через месяц, когда люди вновь будут готовы к протестам, правящая партия окажется лучше подготовленной к дальнейшему противостоянию с оппозицией. В медийном отношении их конкуренты будут заметно ослаблены. Отменять собственное решение власти, конечно, не станут. Добиваться отмены решения через суд можно, но это долго, а в условиях чрезвычайной ситуации, которая уже 10 месяцев продлевается в Молдове, это выглядит совсем бесперспективно.

ПолитНавигатор: Москва назвала решение Кишинева отозвать лицензии русскоязычных каналов актом политической цензуры, потребовала от международных организаций дать оценку действиям властей РМ. Россия будет и дальше ограничиваться лишь комментариями МИД РФ? Есть какие-то рычаги влияния на ситуацию? Ставится ли сейчас вообще такая задача, или до Молдовы у Москвы, в отличие от Вашингтона, пока руки не доходят?

Игорь Шорников: Процессы, происходящие в Молдове, не могут не беспокоить Москву. Ведь массовые нарушения прав и свобод, которые сейчас происходят в Молдове, касаются сотен тысяч российских соотечественников, а в перспективе могут создать угрозу и гражданам Российской Федерации, проживающим в регионе.

Но, пока Россия считает Молдову суверенным государством, применять иные средства давления, кроме дипломатических, она не может.

У России, конечно, есть экономические и энергетические рычаги влияния на Молдову, а западные страны не перестают подавать пример использования экономических санкций для политического давления. Но те же западные санкции показывают, что их применение делу не помогает, а даже вредит. Думаю, что и в нынешней ситуации Россия не станет смешивать мух с котлетами, всему свое время.

К сожалению, Кишинев в соответствии с рекомендациями своих западных советников идет примерно по тому же пути конфронтации с Москвой, по которому в свое время шел Киев. Там тоже под видом борьбы с оппозицией уничтожали русскоязычные СМИ. Это вело к резкой эскалации напряженности внутри страны, а потом стало элементом подготовки общества к войне. Майя Санду не может не понимать, что, следуя советам внешних партнеров, она уничтожает гражданский мир в стране.

ПолитНавигатор: Действие команды Санду по методичкам Запада уже стало притчей во языцех. Много говорилось о том, что решение о закрытии телеканалов родилось сразу после визита Санду в Вашингтон. Методички ужесточились, или власти Молдовы работают по ним слишком рьяно? По методичкам же тоже надо работать с умом. Запрет телеканалов как «пропагандирующих войну через молчание» – это же просто смешно.

Игорь Шорников: С умом по западным методичкам работали Влад Плахотнюк и некоторые его предшественники, которые имели представление о национальных интересах и понимали, когда нужно имитировать бурную антироссийскую деятельность, а когда изображать максимальную лояльность западным партнерам. Но сейчас, видимо, времена другие.

Западу нужны послушные и дисциплинированные исполнители.

Команда Майи Санду всего лишь за год прошла путь от триумфаторов до презираемых народом марионеток, но полностью возлагать на них вину за это нельзя – они лишь аккуратные исполнители и знают пределы своих полномочий.

Их неудача – это результат работы западных советников, которые понимают в политтехнологиях, но совсем не понимают людей, которые здесь живут. Западники натворят дел и уедут, а нынешним «зиц-председателям Фунтам» придется отвечать.

ПолитНавигатор: Вот еще свежие сюжеты из жизни молдавского общества. Санду считает угрозой безопасности и «продвижением войны» концерты, на которых дети исполняют советские песни в гимнастерках времен Великой Отечественной. Кишинев считает, что Гагаузии следует отказаться от образования на русском языке.

Телеграм-каналы пишут о том, что власти РМ собираются организовать интернет-слежку за гражданами. Что будет дальше? Все идет к установлению жесткого антироссийского режима, как в прибалтийских странах?

Игорь Шорников: Так и есть. Кто еще не понял, что такое евроинтеграция на практике, должны смотреть на Прибалтику, а не на Францию или Германию. Деиндустриализация и обезлюживание страны плюс полицейское государство. А еще обязательная русофобия элит, граничащая с нацизмом. Все признаки грядущей евроинтеграции в Молдове уже можно наблюдать.

Однако стоит напомнить, что прибалтийские сценарии навязывались Молдове и на рубеже 80-х – 90-х гг. прошлого века. Тогда они не сработали. Гражданский конфликт в Молдавии перерос в вооруженное противостояние на Днестре, результатом которого стал болезненный удар по националистической идеологии.

Правые в Молдове только сейчас получили шанс для реванша. Но, как мне представляется, национализм плохо приживается на молдавской земле. Если правые вновь попытаются разжечь в стране националистические страсти, их ожидает окончательный уход в политическое небытие.

ПолитНавигатор: Есть признаки наступления власти РМ и на Русскую православную церковь. Сообщалось, что общественный телеканал «Молдова 1» впервые отказался транслировать службу в кишиневском кафедральном соборе ко Дню города по причине того, что молдавская митрополия якобы поддерживает войну.

Притеснение церкви (а ей доверяет значительная часть молдавского общества) может стать точкой кипения? Возможна ли точка кипения в Молдове в принципе? Пока, как мы видим, народ в Молдове терпит всевозможные эксперименты над собой.

Игорь Шорников: Точка кипения была пройдена давно. Некоторые полагают, что нынешние протесты – это пар, умело выпущенный в свисток. Но на самом деле пар – это гастарбайтеры, которые покидали свою неблагополучную страну на протяжении многих лет. Уезжают, как правило, наиболее социально активные, поэтому в нынешней Молдове протесты могут представлять опасность властям, только если они будут поддержаны местными элитами.

Молдавские элиты контролируются американским посольством, а потому любая революция в Молдове возможна только в том случае, если она приведет к более эффективному западному контролю над страной. Учитывая запредельный уровень дискредитации нынешних молдавских властей, исключать смену режима в Молдове на другой, более проевропейский, я бы не стал.

ПолитНавигатор: Команда Санду действует очень резко, словно не боится предстоящих в 2023 году местных выборов и последующих президентских выборов. Что могут принести Молдове эти избирательные кампании?

Игорь Шорников: Несмотря на ухищрения команды Санду, велика вероятность, что местные выборы в Молдове положат конец монополии партии «Действие и солидарность» на власть. Но надеяться на позитивные изменения в нынешней ситуации не стоит. После зачистки информационного пространства от остатков инакомыслия страна будет возвращаться к имитации демократии и многопартийности.

ПолитНавигатор: Недавно созданная платформа «Общая повестка» после закрытия телеканалов заявила о подготовке к протестам, которые «должны одержать победу, а не выпустить пар народного гнева в свисток». Лидер входящего в платформу «Гражданского конгресса» Марк Ткачук назвал инцидент с телеканалами «последней каплей и последним рубежом». За красивыми словами последуют серьезные действия?

Игорь Шорников: Марк Ткачук зарекомендовал себя как прекрасный политтехнолог, автор дерзких текстов и где-то даже как незаурядный философ, возможно, сейчас для него настало время проявить себя в качестве харизматичного лидера. Без малого год назад Марк Ткачук уже начинал революцию, но буквально на старте его планам помешала российская СВО. Очень любопытно посмотреть, как распорядится столь опытный политик растущим протестным потенциалом своих сограждан.

ПолитНавигатор: В «Общую повестку» входит также проевропейская партия популярного политика, мэра Кишинева Иона Чебана, с которым недавно торжественно встречался американский посол США Кент Логсдон. Какие виды на Чебана у ЕС и США?

Игорь Шорников: Политический бэкграунд таких партий, как ПКРМ и ПСРМ, «омрачен» имиджем пророссийскости, оставить их в политической системе «правильного» европейского государства ЕС и США не могут. Но куда деть пророссийского молдавского избирателя? Этим людям надо предложить не замутненный влиянием Москвы левый проевропейский проект. Иону Чебану и, видимо, не только ему, придется взять на себя эту миссию. В этом нет ничего нового.

Во времена Воронина американцев полностью устраивала политика Кишинева, но им не нравилось название правящей партии. Наверное, слово «коммунист» вызывало у них какие-то фобии из прошлого. В 2009 году Воронин послушно сдал власть, а электорат перетек к партии с не столь «одиозным» названием.

Теперь же красный электорат погонят под зеленые флаги.

А для тех, кто все же предпочитает красный цвет, уже готов прошедший через ребрендинг проект PSDE (Европейская социал-демократическая партия, новое название возвращающейся на политическую сцену Демократической партии Молдовы – прим. редакции), который, по уверению его лидера, ни имеет никакого отношения к Плахотнюку.