Задержан экстремист, поджегший могилы военкора и бойцов СВО

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Задержан задержан экстремист, поджигавший могилы крымчан, погибших в ходе СВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Следственный комитет РФ.

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Напомним, что в ночь на 31 марта на кладбище в Нижнегорском районе подожгли могилы военкора Александра Федорчака и ещё трёх бойцов СВО: Евгения Галагуза, Виталия Лукашова и Сергея Главатого.

«В ходе совместной работы органов СК, МВД и ФСБ оперативно был установлен вероятный подозреваемый в совершении данного преступления – безработный житель Нижнегорского района. С целью сбора и закрепления доказательственной базы следствием был назначен ряд экспертиз, среди которых ДНК-экспертиза, подтвердившая нахождение фигуранта на месте преступления», – отмечается в сообщении Следкома.

Указывается, что задержанный дал признательные показания.