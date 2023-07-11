Задержан подозреваемый в убийстве командира русской подлодки – украинский след подтверждается

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В Краснодаре правоохранители задержали украинского террориста, подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки Черноморского флота «Краснодар» Станислава Ржицкого.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого», – говорится в сообщении.

Позже было опубликовано видео задержания.

Задержанным оказался уроженец города Сумы Сергей Денисенко 1959 года рождения. В прошлом он был главой украинской федерации Шотокан карате-до. Примечательно, что с 2018 года, прежде чем перебраться в Россию, он проживал в Буче.

Последнее время мужчина жил в Краснодаре. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство.

Несмотря на то, что украинские ГУР и Министерство обороны официально отрицают причастность к теракту, в украинских СМИ царит ликование по поводу совершённого убийства. Так, беглый крымчанин, обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко, политтехнолог Тарас Березовец в своём блоге заявил, что убийство совершено украинскими спецслужбами.

«Мы теперь практически с уверенностью можем сказать, что ликвидация военного преступника Ржицкого, который причастен к убийству мирных граждан, произошла с участием созданного отряда, который в СМИ чаще всего называют «украинским Моссадом», а его официальное название засекречено. О том, что этот отряд создан, Кирилл Буданов сообщал ещё в октябре минувшего года. Кроме того, я нашёл его заявление от 30 апреля 2023 года. Он заявил, что Украина будет выслеживать российских военных и карать их независимо от того, где они находятся», – рассказал Березовец.

О причастности Украины пишет и политический обозреватель и редактор ФедералПресс Андрей Гусий

«То, что это дело рук Украины – было понятно еще вчера по характеру выстрелов, самого убийства и обстоятельств. Если обратить внимание на заявления Украины, например, по удару по Крымскому мосту, что по Станиславу Ржицкому – режим Зеленского окончательно перестал даже делать вид, что не причастен к диверсиям и терактам. Такая смена курса риторики и усиление терактов похожи на некоторое отчаяние на фоне провала контрнаступления и на фоне потенциальной потери финансирования Украины. Можно предположить, что активность режима Зеленского сейчас заметно вырастет», – считает Гусий.

В свою очередь, депутат Думы Дмитрий Гусев убеждён – чтобы сократить уровень преступлений, в том числе и подобных терактов, необходимо увеличить количество камер наблюдения в городах, и предоставить правоохранителям оперативный доступ к ним.

«Убийство бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого снова ставит вопрос о безопасности жителей российских городов. Из того, что мы видим в СМИ, преступление было совершено в парке, где не было камер. Значит, нужно существенно пересмотреть всю политику видеонаблюдения в России. И начать нужно с Москвы», – написал он в телеграм-канале.