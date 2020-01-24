Задержан украинский диверсант, готовивший взрывы в Крыму

24.01.2020, Симферополь, Максим Карпенко

ФСБ задержала крымчанина, который по заданию Украины оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчаткой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Силовики обнаружили девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и более пяти килограммов взрывчатки.

«В отношении задержанного следственным отделом Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявлял, что украинскими спецслужбами была предпринята попытка помешать проезду президента РФ Владимира Путина, устроив теракт на Крымском мосту.