Задержан заукраинский экстремист, напавший на администрацию Евпатории

16.05.2022  14:56 (Мск), Симферополь 
Любовь Смирнова.  
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Вандализм, Дзен, Криминал, Крым, Россия


В Евпатории задержали вандала, который ночью облил желтой и голубой краской вход здания городской администрации, а также пытался поджечь его коктейлем «Молотова».

Все свои действия он снял на телефон, о чем свидетельствует запись видеокамеры на административном здании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Евпатории задержали вандала, который ночью облил желтой и голубой краской вход здания городской...

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Подробности о задержанном пока не разглашаются. Сейчас с ним общаются оперативники, выясняя мотивы и возможных координаторов из вне.

«Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются мотивы и другие обстоятельства. Не могу сейчас опубликовать подробности. Чуть позже, – написал на своей странице врио администрации города Александр Лоскутов. – Хочу, во-первых, поблагодарить за оперативность сотрудников правоохранительных органов! Во-вторых, этот пример еще раз подтверждает неотвратимость наказания за неправомерные действия на территории Евпатории!»

Напомним, инцидент произошел около 4 утра. Помимо краски, к зданию бросили бутылку с зажигательной смесью, но она не загорелась.

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