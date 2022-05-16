Задержан заукраинский экстремист, напавший на администрацию Евпатории
В Евпатории задержали вандала, который ночью облил желтой и голубой краской вход здания городской администрации, а также пытался поджечь его коктейлем «Молотова».
Все свои действия он снял на телефон, о чем свидетельствует запись видеокамеры на административном здании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
Подробности о задержанном пока не разглашаются. Сейчас с ним общаются оперативники, выясняя мотивы и возможных координаторов из вне.
«Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются мотивы и другие обстоятельства. Не могу сейчас опубликовать подробности. Чуть позже, – написал на своей странице врио администрации города Александр Лоскутов. – Хочу, во-первых, поблагодарить за оперативность сотрудников правоохранительных органов! Во-вторых, этот пример еще раз подтверждает неотвратимость наказания за неправомерные действия на территории Евпатории!»
Напомним, инцидент произошел около 4 утра. Помимо краски, к зданию бросили бутылку с зажигательной смесью, но она не загорелась.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.