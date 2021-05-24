Задержание Протасевича. Спецоперация по американским лекалам

24.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Задержание в Белоруссии одного из основателей польского телеграм-канала «Нехта», координировавшего массовые беспорядки в Белоруссии, и его грядущее наказание будет справедливым финалом для провокатора.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет специальный корреспондент Александр Коц.

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По его словам, задержание Протасевича стало качественно проведенной спецоперацией, в ходе которой был задержан носитель огромного массива информации.

«Если абстрагироваться от политики, то мне Протасевича абсолютно не жаль. Кажется совершенно справедливым, что провокатор, отправлявший людей на незаконные акции, игравший ими через Телеграм, управлявший ими, как в игре-стратегии, пользовавшийся ими, как одноразовым материалом, сам присядет к ним в одну камеру», – отмечает Коц.

Он также касается обвинений Минска в «государственном терроризме» со стороны оппозиции, напоминая, как по такому сценарию СБУ планировала похитить 33 граждан РФ прошлым летом.

«Да вы бы стоя аплодировали СБУ, если бы у них получилось. Обвините США в похищении людей по всему миру. Но вы не обвините, потому что ЭТО ДРУГОЕ. Турки с привлечением истребителей посадили сирийский пассажирский самолет в Анкаре, подозревая перевозку оружия? Это другое. Украина угрожая боевой авиацией заставила белорусский «Боинг» с антимайдановцем Арменом Мартиросяном приземлиться в Киеве? Это другое. Под давлением США в Австрии заставили сесть самолет президента Боливии Эво Моралеса, подозревая, что на борту – Эдвард Сноуден? Это тоже другое. Белоруссия, по крайней мере, посадила борт в своем воздушном пространстве и задержала гражданина своей страны», – резюмирует Коц.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Протасевич был задержан вчера в аэропорту Минска, где экстренную посадку совершил летевший из Литвы самолет, на борту которого находился куратор массовых беспорядков.