28.11.2018, Тбилиси, Михаил Рябов
 
Выборы, Кавказ, Россия
Просмотров:

Саакашвили призывает к Майдану в Тбилиси: Его соратник пролетает на выборах

В Грузии сегодня прошел второй тур президентских выборов, в который вышли два бывших министра иностранных дел – оппозиционер Григол Вашадзе и представитель правящего режима Саломе Зурабишвили.

Данные exit-poll свидетельствуют о проигрыше (43% против 57%) Вашадзе, который обещал реабилитировать команду беглого экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Саакашвили, находящийся в Нидерландах после изгнания с Украины, уже призвал не признавать результаты прошедших выборов. Об этом он заявил в видеообращении, показанном в эфире подконтрольного телеканала «Рустави-2».

Следует отметить, что Зурабишвили также является прозападным политиком – во время избирательной кампании она рекламировалась на билбордах с флагами Грузии и Евросоюза. Однако Зурабишвили критиковала Саакашвили, возлагая на него вину за войну 2008 года.

Зурабишвили считается представительницей команды богатейшего грузинского олигарха Бидзина Иванишвили. Сторонники Саакашвили ставили ему в вину связи с Россией – бизнесмен владеет частью акций «Газпрома».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть