Саакашвили призывает к Майдану в Тбилиси: Его соратник пролетает на выборах

28.11.2018, Тбилиси, Михаил Рябов

В Грузии сегодня прошел второй тур президентских выборов, в который вышли два бывших министра иностранных дел – оппозиционер Григол Вашадзе и представитель правящего режима Саломе Зурабишвили.

Данные exit-poll свидетельствуют о проигрыше (43% против 57%) Вашадзе, который обещал реабилитировать команду беглого экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Саакашвили, находящийся в Нидерландах после изгнания с Украины, уже призвал не признавать результаты прошедших выборов. Об этом он заявил в видеообращении, показанном в эфире подконтрольного телеканала «Рустави-2».

Следует отметить, что Зурабишвили также является прозападным политиком – во время избирательной кампании она рекламировалась на билбордах с флагами Грузии и Евросоюза. Однако Зурабишвили критиковала Саакашвили, возлагая на него вину за войну 2008 года.

Зурабишвили считается представительницей команды богатейшего грузинского олигарха Бидзина Иванишвили. Сторонники Саакашвили ставили ему в вину связи с Россией – бизнесмен владеет частью акций «Газпрома».