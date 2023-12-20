Экстремистов, задержанных за нападения на квартиры российских военкоров, отпустили домой

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Появились подробности об экстремистах, заливших монтажной пеной и измазавших экскрементами входные двери в военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Петербурге.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

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Отмечается, что «пойманных молодых людей в итоге оказалось пятеро, все несовершеннолетние 2007–2009 годов рождения».

«По основной версии следствия, подростки познакомились в мессенджере Telegram с неким пользователем под ником Виктор (@VeryBadNelly). В переписке он пытался склонить их за вознаграждение выполнить различные задания, связанные с диверсиями в Санкт-Петербурге, включая взрывы и поджоги различных объектов, но они отказались. А испортить двери квартир за 30 тыс. руб., представив фотоотчет о проделанной работе, согласились», – пишет издание.

В материалах дела отмечается, что заказчик не стал говорить, кто проживает по указанным адресам. Он перевел на карточку подросткам 1,5 тысяч рублей, на которые они купили монтажную пену в магазине «Максидром». Акции провели в 18 часов и пять утра.

Само дело возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство — грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 1 ст. 167 УК (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба).

При этом задержанных после допросов отпустили по домам.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», полиция отказалась реагировать на заявления военкоров и лишь после общественного резонанса занялась этим делом.