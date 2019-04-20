Задолго до Зеленского Украина официально признала события в Донбассе «вооруженным восстанием»

20.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Пропагандисты президента Украины Петра Порошенко сели в лужу, подняв крик по поводу фразы о повстанцах Донбасса из уст кандидата Владимира Зеленского.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал экс-представитель «президента Украины в АР Крым», юрист-международник Борис Бабин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бабин обратил внимание на пост пользователя Илоны Хмелевой, где она комментирует ситуацию с фразой о «повстанцах» во время дебатов, за которую вцепился штаб Порошенко, обрушившись на оппонента с обвинениями в «зраде».

«Петр Алексеевич только предложил два возможных варианта, которые объясняют, почему Владимир Александрович использовал слово «повстанцы»: 1) тотальная дремучая некомпетентность; 2) использование российских штампов. Замечательно, что украинцы наконец получили от Президента ответ, почему Украина использовала в своем иске МС ООН словосочетание «armed insurrection» [вооруженное востание]. Лицемерие во всем. И это лицемерие, пожалуй, больше повлияло на результаты действующей власти на выборах. И это справедливо», – написала Хмелева.

Борис Бабин в своём сообщении выразил полную солидарность с автором поста.

«В условиях политической истерии трудно комментировать то международно-правовое, но вынужден. Госпожа Илона Хмелева абсолютно верно обращает внимание на то, что в иске Украины против РФ в Международный суд ООН события российской агрессии на Востоке Украины именуют как … «вооруженное восстание». Этот иск был подан МИД, и, хотя готовился нанятыми американскими юристами, считаю, лучше бы его не просто подписать, но и хотя бы почитать до отправки в Гаагу. Конечно термин «повстанцы» о событиях на оккупированных территориях является политически некорректным, но одновременно он широко используется в международном гуманитарном праве», – написал юрист.

В то же время он признал, что политически корректному, по его мнению, термину «террористы» «не хватает юридического подкрепления», так как Украина за пять лет так и не признала ЛДНР террористическими организациями.

«Абсолютно верным в абсолютном большинстве термином я считаю «коллаборационисты». Не буду судить что хуже – невнимательность относительно документов такого уровня подчиненных бывшего юриста Прилукской табачной (как, кстати, и само решение президента о назначении этого юриста нынешнюю должность) или публичное использование термина кандидатом в президенты», – резюмировал Бабин.