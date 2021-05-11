«Задрал ручонки и косит под дурку». Как Галявиев разжился оружием

11.05.2021, Москва, Елена Острякова

Разрешение на хранение огнестрельного оружия было выдано Ильназу Галявиеву, расстрелявшего сегодня учеников школы в Казани, 28 апреля, после того, как он был отчислен из колледжа.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Алесандр Хинштейн.

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Террорист приобрел ружье в Йошкар-Оле. Выбрал турецкое Hatsan ESCORT. Этим же оружием пользовался «керченский стрелок» Владислав Росляков, который в 2018 году устроил аналогичный теракт в Керчи. Это один из самых дешевых автоматических дробовиков, стоит от 30 до 40 тысяч рублей.

Сегодня президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. Военкор Александр Коц полагает, что основная проблема с оружием в том, что справки у нарколога и психиатра покупаются или выдаются формально.

«Да не об этом надо положение прорабатывать. А о процедуре получения разрешения. А то экзаменов наплодили с обязательным платным обучением основам безопасности, а справка у нарколога и психиатра как была формальностью, так и осталась. На учете не стоишь – здоров!», – написал Коц в своем телеграмм-канале.

В сети, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», появилось видео опроса убийцы сразу после нападения. На нем Галявиев ведет себя неадеквато и несет полный бред.

«Я родился богом, бл#ть. Просто осознал я это не сразу. Месяца два назад я это осознал. После этого во мне начал просыпаться монстр. Я на#уй всех начал бл#ть ненавидеть конкретно. Я всегда на#уй всех ненавидел! Но теперь еще больше начал ненавидеть, бл#ть. Никто не говорил, я сам осознал. Я впервые сказал это своей маме, бл#ть. У меня мамы нет, я ее просто называю. Она мне не мать», – агрессивно выкрикивал Галявиев.

Незадолго перед терактом он завел телеграм-канал под названием «Бог» и приказывал своим 14 подписчикам убить не не менее 10 человек, а потом самим «выпилиться» (совершить самоубийство), чтобы очистить планету «от биомусора».

Вместе с тем, однокурсники и преподаватели колледжа характеризуют его как спокойного, аккуратного и замкнутого человека и очень удивлены происходящим.

Некоторые комментаторы уверены, что Галявиев сейчас симулирует душевную болезнь, чтобы избежать наказания. Так что справку на приобретение оружия он получил абсолютно законно. Молодой человек не совершил самоубийство после совершенного теракта, как собирался, а сдался правоохранителям.

«Ну надо же, “сам сдался” , то есть не покончил с собой, как собирался, а расстрелял детей и задрал ручонки вверх. И сейчас косит под дурку», – написал уральский блогер Сергей Колясников.