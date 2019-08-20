Загадочная смерть в Молдавии: Сигнал мафии

20.08.2019, Москва, Елена Острякова

Самоубийство свояка олигарха Влада Плахотнюка Юрия Лункашу напоминает голливудовскую постановку. Об этом на своем youtube-канале заявил российский политолог и журналист Армен Гаспарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не верю в то, что это сделали молдавские спецслужбы, потому что молдавские спецслужбы нафильтрованы чуть больше, чем полностью людьми Плахотнюка. И? если бы подобная история готовилась бы, то он ней знали бы Плохиш и сам фигурант», – сказал Гаспарян.

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По его мнению, убийство Лункашу было невыгодно новым властям Молдавии.

«Убийство Лункашу не выгодно никому из деятелей так называемой антиплохишовской революции. Он им нужен был живым, чтобы давать показания о том тотальном беспределе, который творился в республике. Лункашу унес с собой многочисленные секреты»? – сказал Гаспарян.

Он полагает, что смерть Лункашу – это послание самому Плахотнюку.

«Сдается мне, это посланная Плохишу рыба, как это было в традиции у мафии. Дескать, давай, старичок, сам себе устрой программу защиты свидетелей и ляг на дно, чтобы даже тени твоей не видно было. Нужен был не Лункашу, а Плохиш – этот профессор Мориарти от Бессарабии. Он представляет интерес для кучи людей и спецслужб целого ряда государств», – сказал Гаспарян.

Он обратился к Владу Плахотнюку с предложением взять у него интервью.

«Это вы сделали меня персоной нон-грата. Я это оценил. Я понимаю, как вам препоганейше на душе. Если вы захотите дать интервью и рассказать что-нибудь о смерти Лункашу, я к вашим услугам. Я в любой момент готов организовать прямой эфир. Это будет, если хотите, ваша исповедь. Ваши экс-марионетки из Молдовы вас в любой момент прокинут. Вы покажете тем, кто был с вами в одной лодке, что вы не бросили их на произвол судьбы», – сказал Гаспарян.

Свояк (муж сестры) бежавшего в США «хозяина Молдовы» Владимира Плахотнюка Юрий Лункашу застрелился вечером 17 августа. Лункашу попросил водителя остановить машину в поле и написал записку следующего содержания: «Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором». Потом он вышел из машины и выстрелил себе в голову из пистолета Astra № 85034, калибра 6.35

Имя Юрия Лункашу связано со сделкой на сумму более 154 млн леев, в результате которой кипрская компания приобрела здания в периметре улиц Тимиш и Бужорилор в Кишиневе, принадлежащие Плахотнюку. Одно из зданий похоже на Белый дом в Вашингтоне.