Ни один радар не видел приближения дрона, ударившего по Чернобыльской АЭС.

Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас ночью была атака на Чернобыльскую АЭС, удар пришёлся в саркофаг, который очень опасный. Всё-таки, 40 стран мира строили этот саркофаг не просто так.

Я говорил с Главкомом, с воздушными силами. Дрон шёл на высоте 85 метров, радары не видят этой высоты. Обязательно ещё будет следствие, и будет больше далей.

Но если дрон шёл на такой высоте, это говорит о том, что они специально это делали. Это не значит, что дрон как-то сменил направление. И удар был именно в саркофаг, и именно в день начала Мюнхенской конференции, удар в этот самый опасный объект в Европе», – сочинял клоун.