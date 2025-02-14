«Загнанный в угол не станет такого делать» – Зеленский проболтался об ударе по ЧАЭС

Вадим Москаленко.  
14.02.2025 16:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2761
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Ни один радар не видел приближения дрона, ударившего по Чернобыльской АЭС.

Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни один радар не видел приближения дрона, ударившего по Чернобыльской АЭС. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«У нас ночью была атака на Чернобыльскую АЭС, удар пришёлся в саркофаг, который очень опасный. Всё-таки, 40 стран мира строили этот саркофаг не просто так.

Я говорил с Главкомом, с воздушными силами. Дрон шёл на высоте 85 метров, радары не видят этой высоты. Обязательно ещё будет следствие, и будет больше далей.

Но если дрон шёл на такой высоте, это говорит о том, что они специально это делали. Это не значит, что дрон как-то сменил направление. И удар был именно в саркофаг, и именно в день начала Мюнхенской конференции, удар в этот самый опасный объект в Европе», – сочинял клоун.

Он намекнул, что причиной удара могли быть начавшиеся переговоры между США и Россией, и «комфортные условия», созданные для Путина.

«Это очень понятный «привет» от Путина и РФ. Это говорит о том, что этот человек точно не хочет мира.

Я считаю, у Путина сегодня достаточно комфортные условия для того, чтобы бить по Чернобыльской АЭС. Потому что человек, который зажат со всех сторон, не стал бы этого делать», – добавил Зеленский, крутя бегающими глазами.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить