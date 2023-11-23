Загнанный в угол Зеленский будет атаковать гражданские объекты в глубине РФ – прогноз

Анатолий Лапин.  
23.11.2023 13:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Инфраструктура, Россия, Украина


Оказавшись в патовой ситуации, президент Украины Владимир Зеленский может пойти на отчаянные шаги, повышая ставки в войне.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политический философ Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Для украинского президента единственный путь, который у него лично остался, это постоянно повышать ставки», – сказал эксперт.

«Поэтому, я думаю, президент Зеленский будет повышать ставки вплоть до атак на крупнейшие инфраструктурные и гражданские объекты внутри России.

Рано или поздно придет к этому, потому что других способов повышать ставки нет, внимание привлекать к себе ему продолжать нужно, поэтому это то, что прослеживается логически», – заявил Щелин.

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