Загнанный в угол Зеленский будет атаковать гражданские объекты в глубине РФ – прогноз

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Оказавшись в патовой ситуации, президент Украины Владимир Зеленский может пойти на отчаянные шаги, повышая ставки в войне.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политический философ Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для украинского президента единственный путь, который у него лично остался, это постоянно повышать ставки», – сказал эксперт.

«Поэтому, я думаю, президент Зеленский будет повышать ставки вплоть до атак на крупнейшие инфраструктурные и гражданские объекты внутри России. Рано или поздно придет к этому, потому что других способов повышать ставки нет, внимание привлекать к себе ему продолжать нужно, поэтому это то, что прослеживается логически», – заявил Щелин.