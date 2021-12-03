«Зайчики за 300 тысяч»: У Зеленского издеваются над майданом Ахметова и Порошенко

03.12.2021  09:57 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Дзен, майдан, Политика, Украина
Новости Украины

В офисе президента Украины Владимира Зеленского открыто издеваются над несостоявшимся майданом, который пытались запустить 1 декабря представители оппозиции.

Так, советник главы офиса Алексей Арестович в эфире интернет-канала Politeka назвал участников акции протеста «зайчиками», которые работали на деньги олигарха Рината Ахметова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В офисе президента Украины Владимира Зеленского открыто издеваются над несостоявшимся майданом, который пытались запустить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По информации Арестовича, Ахметов выделил на «революцию» 300 тысяч долларов.

«Они же не имеют никакой идеи. Центральная идея путчистов – это вернуть Порошенко – это та часть, которая за Порошенко, а вторая – «Ахметов – лучшее, что есть у Украины». Это две не взлетающие идеи. Ринат Леонидович, по некоторым данным, говорят, 300 тысяч долларов выделил на это дело. Ну, такими темпами можно разориться», – сказал советник.

«Они обещали нам революцию, Майдан 1 декабря, разгон студентов, мы помним всю эту дату, день голосования украинцев за независимость 30 лет назад. И что, эти зайчики даже палаток не поставили. Они же обещали бессрочную акцию протеста. Это самая короткая в мире бессрочная акция протеста, которая продлилась два часа и все. Это просто несерьезно, не о чем разговаривать», – заявил Арестович.

Ранее Зеленский утверждал, что в стране запланирован государственный переворот по сговору с Россией.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть