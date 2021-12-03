«Зайчики за 300 тысяч»: У Зеленского издеваются над майданом Ахметова и Порошенко

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Новости Украины

В офисе президента Украины Владимира Зеленского открыто издеваются над несостоявшимся майданом, который пытались запустить 1 декабря представители оппозиции.

Так, советник главы офиса Алексей Арестович в эфире интернет-канала Politeka назвал участников акции протеста «зайчиками», которые работали на деньги олигарха Рината Ахметова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Арестовича, Ахметов выделил на «революцию» 300 тысяч долларов.

«Они же не имеют никакой идеи. Центральная идея путчистов – это вернуть Порошенко – это та часть, которая за Порошенко, а вторая – «Ахметов – лучшее, что есть у Украины». Это две не взлетающие идеи. Ринат Леонидович, по некоторым данным, говорят, 300 тысяч долларов выделил на это дело. Ну, такими темпами можно разориться», – сказал советник.

«Они обещали нам революцию, Майдан 1 декабря, разгон студентов, мы помним всю эту дату, день голосования украинцев за независимость 30 лет назад. И что, эти зайчики даже палаток не поставили. Они же обещали бессрочную акцию протеста. Это самая короткая в мире бессрочная акция протеста, которая продлилась два часа и все. Это просто несерьезно, не о чем разговаривать», – заявил Арестович.

Ранее Зеленский утверждал, что в стране запланирован государственный переворот по сговору с Россией.