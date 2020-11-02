02.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Венгрия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика
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Закарпатье фактически отошло Венгрии – Климкин


Закарпатская область Украины уже фактически стала другим государством: местные чиновники вывешивают у себя в кабинетах венгерские флаги, а местное население живёт по будапештскому времени.

Об этом эфире телеканала «Новости Донбасса» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Венгрии есть руководство, которое мечтает про то, что будет создано пространство вне государственных границ Венгрии. Если вы заходите в кабинет мэра Берегового – там висят три флага: венгерский, украинский и флаг ЕС. А ещё есть часы, которые показывают среднеевропейское венгерское время, они живут в том пространстве и времени.

Я всегда говорил, что мы за много лет почти ничего не сделали для наших национальных меньшинств, это касается венгров, румын и ещё кого угодно. Мы грабили регионы, контрабанда – основной источник дохода в Закарпатье.

Я много где был и общался с венграми, румынами и украинцами, и вместо того, чтобы там была государственная политика, мы почти ничего не делали.


Посмотрите, как венгры финансируют венгерские общины, и как финансируем их мы. В конце концов, венгерское руководство всё это использует для торгов с США и ЕС», – грустно заключил Климкин.

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