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Новости Украины

Многие ключевые должности в украинском государстве занимают галичане, которые и привели страну к нынешнему состоянию.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политический аналитик, этнический русин Василий Вакаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы хотел сказать о правительстве Украины, в первый раз в стране уникальная ситуация, когда премьер-министр – галичанин, министр обороны – галичанин, министр по временно-оккупированным территориям – галичанин и министр иностранных дел – галичанин. Галичане пришли к власти публично, сидят на бюджетных деньгах, принимают бюджет. Исполнительная власть на Украине принадлежит определённой группе, которая двигала Украину именно в ту точку, в которой сейчас находится. Но теперь галичане, которые пользуются популярностью в Канаде и США, не могут развернуть ситуацию в другую сторону», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что эта «Галицкая партия» фактически занимается всем госуправлением и ведёт страну к самоуничтожению и развалу.

«Если они хотели построить процветающее будущее Украины, так что им теперь мешает… Зеленский? Нет, Зеленский занимается другими делами. Родственники и знакомые Зеленского практически все трудоустроены в органах государственной власти и получают хорошие зарплаты, они не вмешиваются в дела власти, а просто пилят бюджет. Но коллективная Галицкая партия рулит делами на Украине, а может, цель была другая? Сделать так, чтобы Украина в нынешней территории не существовала или, чтобы у нас началась эпоха Руины, в которой мы уже существовали», – заключил Вакаров.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что США и ЕС встали на позицию России относительно принуждения Киева к выполнению Минских соглашений, чтобы развалить Украину.