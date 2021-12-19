Экс-министр обороны Гриценко: Запад помогает Путину развалить Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

США и ЕС встали на позицию России относительно принуждения Киева к выполнению Минских соглашений.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-министр обороны, бывший кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Байден говорил по телефону с Путиным, меня много спрашивали, что я думаю относительно этих переговоров. Я тогда сказал, что главный индикатор того, сдадут Украину или нет – если путинская мантра, что конфликт нужно урегулировать на основе Минских соглашений будет, повторена США. Это предательство», – отметил Гриценко.

«Если выйдет Байден и скажет «Минские соглашения себя исчерпали и не работали уже 7 лет, даже первый пункт прекращения огня не выполнен, нужно искать другой путь решение конфликта», это была бы победа. К большому сожалению, в сообщениях Госдепа США и госпожи Нуланд, даже после переговоров Путина и Макрона, везде идёт: «Принуждать к выполнению Минских соглашений», – сказал экс-министр.

Кроме того, он добавил, что российский лидер Владимир Путин поднял ставки перемещениями танков вдоль границы.

«США подняли мощную дипломатическую волну, заставили европейцев обратить на это внимание, Путин выкатил свои условия. Путин начал давить на слабую Украину, у которой слабая экономика, непрофессиональное правительство, чтобы заставить выполнить Минские соглашения. Выполнение Минских соглашений приведёт к развалу Украины», – заключил Гриценко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина выполнит Минские соглашения, если Россия и США договорятся об этом.