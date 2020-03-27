27.03.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Италия, Медицина, Общество, Политика, Польша, Происшествия, Россия, Скандал, Транспорт
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Захарова опровергла отказ Польши пропускать помощь РФ для Италии




Российская сторона не обращалась к польским властям с запросом на пролёт российских самолётов в Италию с гуманитарной помощью через территорию Польши.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас просили прокомментировать, было очень резонансное событие в сети. Когда есть некие резонансные истории, связанные с деятельностью России на внешнеполитическом треке, то можно всегда оперативно получить комментарии в МИДе, вместо этого многие обсуждали эту тему, рассказывая её друг другу в соцсетях, но к нам не обращались, а кто обращался, кстати, оперативно эту информацию получил.

Я говорю о том, что были сообщения, что Польша якобы отказалась предоставить воздушный коридор при пролёте российских самолётов с военно-медицинской помощью в Италию. Посольство Польши опровергло эти доводы, так и мы не подтверждали.

Я хотела бы обратить внимание, что все, кто к нам в тот момент обращался, мы всем говорили, что такой информации у нас нет, а мы её перепроверяли и давали достаточно развёрнутый комментарий.

Я ещё раз хочу сказать, что российская сторона не обращалась к польским властям с запросом на пролёт российских самолётов с гуманитарной помощью через территорию Польши. Для доставки грузов в Италию был задействован другой маршрут. Поэтому здесь много шума из ничего», – заявила Захарова.

Отметим, что данную информацию в понедельник опубликовал в своем «Twitter» сенатор Алексей Пушков. Кроме того, по ситуации высказывались телеведущий Евгений Попов и руководитель RT Маргарита Симоньян.

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