Захарова осадила либералов, пропесочив навальнистов в эфире «Эха Москвы»

11.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Так совпало, что после беседы со своими западными кураторами соратники либерального блогера Алексея Навального, анонсировавшие прекращение зимних митингов, резко поменяли планы и решились на февральскую акцию с фонариками.

Об этом в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москва» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы – правда, считаете, что акция про фонарики, которые намечает Волков и Ашурков – это действительно, что-то подсказанное представителями НАТО?» – спросил с сарказмом ведущий.

«А скажите, пожалуйста, а вы до этого интересовались тем, как осуществляется подготовка каких-то событий на территории других стран со стороны США, натовских, брюссельских, других структур?» – поинтересовалась Захарова.

«Там все время фонарики?» – пытались ёрничать радиоведущие.

«Нет. Там цветочки бывают, ленточки, по-разному. Вы посмотрите, очень смешно. Можно посмеяться. Просто возьмите цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хэштеги и так далее. Вам может это смешно. Может быть, и я бы посмеялась, – осадила либералов представитель МИД. – Вы сейчас смеялись. Вы же мне так сказали – «вы серьезно?». Это предполагает, что разговор такой вольный, фривольный – а что тут легкого и фривольного?

Вы что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках? Со стороны очень смешно и до, и после было бы, если бы мы не знали, чем это закончится. Майдан оранжевый был, как апельсины все. Очень было бы смешно, просто финал трагичный. Ещё примеры?»

Возвращаясь к теме Навального, она обратила внимание, что вышеупомянутые организаторы самым удивительным образом в корне меняют свои решения после определённых консультаций.

«Сейчас прошла встреча на площадке польского представительства при ЕС в Брюсселе. ЕСовские страны, Вашингтон и Британия встречались онлайн с Волковым и Ашурковым. Собственно говоря, после этой встречи они изменили свой подход к проведению этой акции. Они же 4 февраля говорили, что зимой не будут проводить акции, а будут проводить весной и летом. Это тоже прямая цитата. А потом что-то пошло не так, и 9 числа они сказали, что всё продолжится в феврале. Что случилось между 4-м и 9-м?» – отметила Захарова.

«Допустим, это непоследовательные люди», – включил дурака ведущий.

«Ну, конечно, возможно, это даже легкомысленные люди! Люди, которые не понимают, что они делают. А я даже, собственно говоря, с этим и не спорю, потому что за них есть, кому думать. Вот те, кто за них думает, и собрались в постпредстве Польши при ЕС. И рассказали, что им делать», – спокойно объяснила представитель МИД РФ.