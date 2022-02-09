Захарова посоветовала Кулебе прийти в себя и посмотреть видео с Климкиным

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Новости Украины

Заявления украинского руководства о нежелании выполнять Минские соглашения говорит о том, что Киев готов идти на самую наглую ложь ради продолжения войны в Донбассе.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев продолжает саботировать свои обязательства, часто демонстрируя это публично, при попустительстве своих западных покровителей. На днях глава МИД Украины Кулеба отметился рядом громких высказываний. Он заявил, что «никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет». Также он отметил, что диалог с Луганском и Донецком якобы не предусмотрен Минскими соглашениями. Хотелось бы, конечно, завершить фразу «что вы там…» Но я её построю по-другому – умеете ли вы там читать? Ибо всё это не устные обязательства, а текст. Он доступен, открыт, с ним можно ознакомиться» – сказала она.

Мария Захарова посоветовала Киеву вновь перечитать Комплекс мер по урегулированию конфликта, и начать опираться на реальный текст Минских соглашений, букву и дух закона, а не заниматься интерпретациями.

«Это текст, доставшийся не от предыдущих поколений, связь с которыми была прервана столетиями. Это всё было сделано активными участниками политического процесса, ныне здравствующими. Под прицелом телекамер. Это всё разъяснялось, в том числе и украинскими официальными лицами после подписания. Неплохо было бы, кстати, обновить, в частности Кулебе, видео с комментариями президента Порошенко, его министра Климкина, которые рассказывали о прорыве, совершенном Украиной на дипломатическом направлении при подписании этих документов. А также чётко, ясно давали комментарии относительно того, что там написано и как это всё читать», – резюмировала дипломат.