МИД Украины: Макрон не сможет заставить нас пересечь «красные линии»

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Новости Украины

Россия так и не отвела свои войска от границ с Украиной. Прибывший в Киев из Москвы французский президент Эммануэль Макрон не сможет убедить украинское руководство пойти на нарушение установленных самостийниками «красных линий».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с безопасностью остается в целом неизменной. Мы не видим никакого отведения со стороны РФ, отведения их войск от границы Украины. Мы не видим никаких усилий России по деэскалации. Мы видим, что сейчас базовый сценарий России лежит в попытках дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине с использованием угрозы силой, но еще не самой вооруженной силы. Украина готовится к любым сценариям. Поскольку эта война продолжается с 2014 года, мы уже много чему научились, видели много разных шагов со стороны России. Мы понимаем, что должны готовиться к любым сценариям. Именно это мы и делаем. И в этом контексте очень важно, что мы имеем поддержку наших друзей и партнеров, в частности из Чехии, Австрии, Словакии, в дипломатическом сдерживании РФ. Я благодарен за заявления о будущих санкциях ЕС, это все – меры по сдерживанию РФ. Мы также благодарны за поддержку укрепления украинской обороны, это тоже меры по сдерживанию РФ. Лучшее сдерживание России – это сильная Украина», – сказал Дмитрий Кулеба.

Он также сообщил, что будет участвовать во встрече с французской делегацией, которая пройдет сегодня в Киеве.

«Я проведу переговоры со своим французским коллегой Жаном Ивом Ледрианом. Безусловно, мы ожидаем те сигналы, которые привез господин Макрон из Москвы. Но я уже неоднократно говорил, что мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно и ищем дипломатического решения. Но мы не пересечем свои «красные линии». И никто не сможет заставить нас их пересечь», – сказал Дмитрий Кулеба.

Накануне глава МИД Украины заявлял, что Киев не намерен соглашаться на переговоры с ЛДНР, поскольку якобы это не предусмотрено Минскими соглашениями (на самом деле, договоренности по Донбассу говорят именно о необходимости диалога и совместного согласования шагов между Украиной, Донецком и Луганском).