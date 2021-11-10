Захарова уличила Киев в подготовке плацдарма для агрессии в Донбассе

Новости Украины

Украинская сторона фактически даже не скрывает свои агрессивные намерения в отношении республик Донбасса.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она подчеркнула, что «видимость работы» украинской стороны в контактной группе говорит о неготовности Киева к урегулированию конфликта политико-дипломатическим путём.

«Не успев приступить к выполнению своих обязанностей в украинской делегации в контактной группе, вице-премьер-министр, вновь назначенный министр реинтеграции Ирина Верещук уже обозначила, что Минские соглашения для Украины не являются дорожной картой по урегулированию конфликта в Донбассе. А её предшественник, ныне глава оборонного ведомства Алексей Резников, вообще заявил удивительное, он сказал, что эти договорённости – «не плацдарм для мира». Это крылатая фраза, которой официальные представители Киева сами себя и обозначили», – рассказала Захарова.

Она напомнила, что плацдарм – это территория, используемая при подготовке вторжения на территорию противника в качестве базы сосредоточения вооружённых сил.

«Когда украинские представители в контактной группе, официальные лица, говорят о «плацдарме для мира», то понятно их истинное прочтение слова «мир» и их истинные цели и задачи. Как говорится, оговорка по Фрейду», – подчеркнула представитель МИД РФ.