Захарова уточнила информацию по гумпомощи РФ для США

02.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Половина стоимости гуманитарного груза из РФ, прибывшего ночью в аэропорт Нью-Йорка, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, а половина – американской стороной.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы со своей стороны откликаемся на просьбы, которые поступают к нашей стране в этот непростой момент. Как вы знаете, сотрудничество России и США в борьбе с распространением коронавирусной инфекции ведется на основании договоренностей президентов двух стран, которые были достигнуты в ходе их телефонного разговора 30 марта.

В развитие этих договоренностей груз медицинского оборудования был доставлен в США самолетом военно-транспортной авиации Министерства обороны России. Были вопросы, которые были адресованы российской стороне от американских и российских СМИ, были сделаны соответствующие пояснения. Я хотела бы еще раз ответить на все вопросы.

Половина стоимости груза оплачена Российским фондом прямых инвестиций, а половина – американской стороной самостоятельно. Как известно, Российский фонд прямых инвестиций играет значительную роль в российском и американском деловом сотрудничестве и поддерживает американский бизнес в России.

В настоящий момент и это, мне кажется, требует особого внимания, у России есть возможность помочь в борьбе с общей угрозой. Хотела бы обратить внимание на то, с чем сейчас согласны все – эта угроза общая», – заявила Захарова.

Она напомнила, что в наиболее острый этап борьбы Китая с распространением коронавирусной эпидемии Москва одна из первых оказала помощь Пекину.

«Теперь мы получаем поддержку из Пекина. В эти дни США переориентируют свою промышленность на производство товаров, необходимых для сдерживания пандемии коронавируса. Уверены, что в случае необходимости они впоследствии смогут оказать поддержку России, если таковая потребуется.

Мы, конечно, отметили заявление Госдепа США относительно важности совместных усилий в борьбе с коронавирусом. В частности, в нём было сказано, цитирую: «обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь в прошлом, и без сомнений – вновь будут её оказывать в будущем. Время работать вместе, чтобы одолеть общего врага, угрожающего жизни каждого из нас». Мы полностью разделяем такой подход. Сейчас наступило время работать вместе», – добавила представитель МИД.