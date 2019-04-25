Захарова- Волкеру: выдача российских паспортов не противоречит минским соглашениям

25.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала мнение спецпредставителя президента СШа по Украине Курта Волкера о том, что указ о предоставлении жителям неподконтрольных Украине районов Донбасса возможности получения российских паспортов противоречит минским соглашениям, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«Господин Волкер, спецпредставитель США по украинской проблематике, заявил о том, что указ по облегчению получения российского гражданства жителями отдельных регионов Донецка и Луганска якобы противоречит Минским договорённостям. Откуда такое непонимание процессов, понять вообще невозможно. Откуда такое отсутствие логики? Откуда такой вопиющий непрофессионализм? Всё-таки, дипломат, тем более, спецпредставитель, уполномоченное лицо должен владеть ситуацией. Каким образом соответствующий указ и получение российского гражданства жителями Донбасса противоречит Минским договорённостям, где там написано?

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Про язык написано о самоопределении, там это зафиксировано, а сегодня в Киеве принят соответствующий закон о единственном государственном языке. Об особом статусе Донбасса там записано, но это именно украинские политики, а именно кандидат в президенты, сейчас уже человек, который выиграл выборы и должен скоро приступить к своим обязанностям, заявил, что никакого особого статуса для региона не будет – это прямое противоречие Минским договорённостям. Амнистия? Там об этом написано, но, опять же, это украинская сторона буквально недавно, уже новая политическая команда заявила, что и этого не будет – это тоже является противоречием и даже противодействием реализации Минских договорённостей. Где же были и американские, и европейские спонсоры Украины – от финансовых до моральных, при оценке этих заявлений? Это прямое противоречие и нарушение Минских договорённостей», – заявила представитель МИД.

«Российский указ и возможность жителям Донбасса, которых заблокировали и в этом состоянии держали несколько лет, никаким образом к Минским договорённостям не имеет никакого отношения. Вот, вообще никакого отношения. Не нарушает ни одного международного правового документа.

Мало того, об этом сегодня говорил президент России, другие сопредельные страны давным-давно уже выдают свои документы, виды на жительство или гражданства жителям соответствующих регионов Украины, и никто их никогда в этом не упрекал. Только делают это они, в отличие от России, исключительно по национальному признаку. Россия в данном случае руководствуется в первую очередь гуманитарными вопросами», – добавила Мария Захарова.