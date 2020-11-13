Захарова жёстко прокомментировала увольнение русскоязычного профессора на Украине

13.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Увольнение русскоязычного профессора в одном из днепропетровских вузов за отказ преподавать на украинском языке является позором для всей Украины и свидетельствует о целенаправленной политике Киева по разжиганию раздора и языковой дискриминации.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История, случившаяся в Днепропетровске, когда администрация Технического университета вместо того, чтобы вступиться за уважаемого профессора Валерия Громова, проработавшего в вузе не одно десятилетие, вынудила его уволиться, это позор.

Позор не только для Украины. Это позор Европе. В целом это новости Средневековья, иначе это оценить невозможно. Конечно, можно сказать, что это очередное свидетельство нарушения прав русскоязычного населения страны. Но это очень мягкие формулировки.

Проблема в том, что этот случай не единичен. Он громкий, резонансный, привлекающий внимание своей вопиющей несправедливостью. Но сколько таких случаев по всей Украине практически каждый день на менее серьезном уровне? Люди страдают от этого не меньше. Это, по большому счету, верхушка «айсберга» языковой дискриминации на Украине», – сказала она.

Мария Захарова подчеркнула, что киевская власть целенаправленно создаёт языковую проблему, проводит дискриминацию значительной части населения и сеет раздор между гражданами.

«Совершенно очевидно, что принимая абсурдные и дискриминационные законы о насильственной украинизации, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, говорящими как на государственном языке, так и на русском. Напомню, что защита и свободное развитие русского языка, на котором говорит огромное количество людей на Украине, гарантированы Конституцией Украины. Языковой проблемы на Украине не было, пока все это не инспирировали сверху. Мы же понимаем, что это часть политического процесса, часть большой грязной политической игры.

Не было у людей проблем, им их создали. Создавали намеренно, целенаправленно, за деньги, с использованием технологий, понимая результаты, к которым должна привести эта политика. Люди сами прекрасно понимали друг друга без политических игр. Они говорили на русском, на украинском, причём иногда одновременно.

Что будут делать дальше? Опять хвататься за дубины, как это уже демонстрировала Украина? Вязать людей на улице? К чему подталкивают, в том числе националистов, подобными действиями? К абсолютной вседозволенности?» – добавила представитель МИД.

Она также напомнила, что, несмотря на это, большинство украинцев продолжают разговаривать на русском языке, и выразила восхищение твёрдой принципиальной позицией уволенного профессора.

«Что касается профессора Валерия Громова, то его твёрдая гражданская позиция не может не вызывать уважения и, безусловно, станет достойным примером для многочисленных русскоязычных граждан, защищающих свое конституционное право говорить, учиться и работать на родном языке.

Со своей стороны будем продолжать придавать огласке подобные факты нарушения прав человека на Украине и привлекать к ним внимание международных правозащитных организаций», – резюмировала Захарова.