Захлестнувшая Украину эпидемия туберкулеза хоронит безвиз

24.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Украину ждёт судьба международного изгоя из-за разрастающейся в стране эпидемии опасных заболеваний.

Об этом сегодня в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Игорь Шурма, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что каждый год на Украине от туберкулёза умирает 10 тысяч человек, а ежедневно диагностируют 10 новых заболеваний, в том числе у детей. При этом также отметил, что борьба с туберкулёзом является предметом международных обязательств Украины в части исполнения положений Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Андрей Владимирович, вы сегодня говорили, что достижения этого зала – это наш безвиз, – обратился политик к спикеру Парубию. – Так я могу сказать, что этот безвиз как открылся, так не просто закроется, он захлопнется. Потому что специалисты бюро ВОЗ здоровья открыто заявляют, что опасаются увеличения заболеваемости туберкулёзом в ЕС из-за предоставления Украине безвизового режима.

Если вы посмотрите, что происходит с корью – сто тысяч за три года, беспрецедентное в истории количество заболеваний! А у нас выпускница Мичиганского колледжа не удосужится заявить о том, что есть признаки эпидемии. В Нью-Йорке на окраинах 235 человек заболели корью. Привезли её туда хасиды, которые были в Украине. Этот безвиз может очень позорно закончится для Украины», – резюмировал Шурма.

Напомним, ранее в Раде признали своё бессилие перед бушующими эпидемиями.