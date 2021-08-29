Захваченные раскольниками украинские храмы стоят пустыми – Джангиров

Несмотря на репрессии и поддержку раскольнических структур со стороны государства, крупнейшей конфессией на Украине остаётся каноническая УПЦ Московского Патриархата.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим захваченные храмы – они пустые. В то время, как храмы УПЦ переполнены верующими. Это говорит о многом.

Можно много социологии приводить, кто за какую конфессию. Когда оно в вопросе – это вопрос политической самоидентификации. А если ты верующий, то раз в неделю ходишь в церковь? Как выяснилось, что большинство тех, кто ходит раз в неделю в церковь, принадлежит Украинской Православной Церкви. Вот и всё насчёт крупнейшей конфессии», – сказал Джангиров.