«Захваченных Киевом заложников нужно освобождать, а не менять» – экс-спикер МИД ДНР

18.07.2019, Москва

Возможный обмен заключенными между Россией и Украиной в формате «всех не всех» не является лучшим выходом из ситуации, так как в этом случае для освобождения российских заложников придется отпустить и украинских террористов.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я категорически против обмена всех на всех. Что это значит? Это значит, что людей, чья вина очевидна (Сенцов планировал серию терактов в Крыму, моряки нарушили границу и т.д.) хотят обменять на тех, чья вина лишь в том, что Киеву понадобились люди для такого обмена!

В чём виновен Вышинский? Мефёдов? Кимаковский? Многие другие? Ни в чём. Они – заложники. А кто захватывает заложников? Террористы. Что делать с террористами? Путин популярно объяснил ещё двадцать лет назад. А с заложниками? Освобождать. И не бояться. Задействовать все рычаги. Использовать, в конце концов, американский, израильский опыт. Чтобы в следующий раз трижды подумали, прежде чем брать в заложники граждан России.

И ещё. Насколько мне известно, Мефедов неоднократно заявлял об отказе участвовать во всех этих обменах. Именно потому, что считает себя невиновным. Такая позиция человека, который сидит уже шестой год, заслуживает громадного уважения», – отметил Долгов.

Напомним, ранее замглавы Офиса президента Украины по внешнеполитическим вопросам Вадим Пристайко сообщил, что в ходе встречи советников президентов Украины, России, Германии и Франции в «нормандском формате» были достигнуты предварительные договоренности по обмену пленными.