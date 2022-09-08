Захват Балаклеи: На референдумах можно ставить крест?

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Новости Украины

На Западе «вызывает ужас» перспектива референдумов по присоединению к РФ на занятых российской армией территориях Украины.

Об этом на брифинге заявил председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вашингтон и его младшие партнёры очень обеспокоены возможностью реализации демократических прав жителей ряда территорий бывшей Украинской ССР. За океаном как огня боятся проведения референдумов на освобождённых из-под власти американских империалистов и местных неонацистов регионов… Знаете, я только вчера вернулся из командировки в Стамбул, и я там общался с очень разными людьми, в том числе и из Северной Америки, скажем так мягко. И из континентальной Европы, из Ближнего Востока. Для них это чуть ли не вопрос номер 1», – сказал Климов.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уже заявил, что официальный Киев не признает итоги референдумов. Об этом чиновник сказал в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь».

«Безусловно, в международном праве это не будет никак отражено, безусловно это не будет никак отражено ни в каких юрисдикциях, тем более в Украине, и безусловно сам по себе вот такого типа референдум не имеет никакой ценности, ни организационной, ни логистической, ни юридической, ни даже пропагандистской», – уверял Подоляк.

Отметим, что еще несколько недель назад проведение референдумов допускалось 11 сентября, в единый день голосования в РФ. Однако в конце августа Украина активизировала обстрелы занятых российской армией регионов и террористическую деятельность по убийству сотрудничающих с РФ чиновников.

Накануне зампред «Единой России» Андрей Турчак заявил, что правильно и символично было бы провести референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Украины именно 4 ноября, в День народного единства.

Впрочем, наблюдатели опасаются, что после захвата Балаклеи украинскими войсками на идее голосования можно поставить крест.

«Давайте будем честны. После потери Балаклеи о референдумах можно будет забыть. Никто кроме бесстрашных открытых сторонников России не решится записаться в списки участников голосования после такой позорной потери города, при которой расправа грозит всем, кто проявил лояльность к России. Тут хохлы сработали в свою пользу на десять. И тут, конечно, повод задуматься о предательстве – уж больно политически эффективно получилось. Что остается: 1.Присоединять де-факто и без формальностей. 2.Быстро отбить Балаклею, а с нею желание у ВСУ отбивать у нас города», – комментирует публицист Егор Холмогоров.