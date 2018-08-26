Захват «Норда» аукнулся украинским портам потерей едва ли не половины грузооборота

26.08.2018, Киев, Ольга Козаченко

Досмотры российскими пограничниками судов, следующих в украинские порты на Азовском море, начались после захвата украинской стороной российского рыболовецкого траулера “Норд”.

На этот момент в интервью телеканалу “112 Украина” обратил внимание лидер движения “Украинский выбор” Виктор Медведчук, отвечая на вопрос о текущей ситуации в Азовском море.

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Он сказал, что не согласен с предположением президента Украины, допустившего возможность российской атаки на Мариуполь и другие порты на азовском побережье, отметив, что переговоры о стабилизации ситуации в Азовском море ведутся.

“И если говорить о причинах, то стоит вспомнить, что Азовское море – это внутреннее море двух государств. Это РФ и Украина. И по принципам и содержанию этих договоренностей проверка судов имеет место и может иметь место. И если вы помните, еще несколько недель назад в погранслужбе говорили: ну а что, РФ имеет право проверять. Она проверяет. Вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, что надо вспомнить о задержании судна под названием “Норд”, о моряках, которые не под стражей, но не могут выехать на территорию РФ.

Или вспомнить такой казус, который не поддается трезвой оценке: эти моряки могут покинуть Украину, но они могут это сделать по украинским паспортам, которые им дали в Украине. А в РФ говорят: да нет, они же граждане РФ, они должны въехать в РФ по российским паспортам. Очень серьезный спор, я хочу вам сказать. Идет дискуссия. Идет переговорный процесс, а пока он идет, я хочу назвать несколько цифр. Такие порты Украины, как Бердянск и Мариуполь, с 2014 по 2018 год потеряли грузооборот – с 12 до 7 млн тонн, вот об этом надо думать Украине.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Россия без шума методично бьет Украину в Азовском море.

В свою очередь полковник в отставке, экс-офицер Генштаба ВСУ Олег Жданов заявил, что Украина потеряла Азовское море, не сумев помешать строительству Крымского моста.