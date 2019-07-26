Захват российского танкера на Украине отказались считать «перемогой»

26.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Руководство украинских силовых органов поспешило объявить о захвате российского танкера – это можно и нужно было делать позже, когда Владимир Зеленский освободил бы из Москвы моряков ВМСУ.

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Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-министр экономики Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Танкер пришел на ремонт. Вероятно, этот ремонт продолжался бы не один месяц. Скажите мне, какая необходимость была это делать сегодня? Дождитесь освобождения моряков, потом хоть арестовывайте, хоть топите – что хотите с ним делайте… То, что сделано, мне кажется, очень сильно может затормозить процесс обмена. Украина должна быть умной в своих действиях. Если эти действия приведут к отказу от обмена моряков, то мы же не выиграем в этом. А то, что задержали танкер – не задержали людей, которые принимали решения. Я думаю, что Зеленского подставили просто те, кто принимал такое решение. Я и не думаю, что он был в курсе», – заявил Суслов.

Бывший глава Администрации президента Виктор Медведчук подтвердил тезисы Суслова. В эфире телеканала NewsOne он предположил, что задержание может поставить «крест» на переговорах с РФ.

«Если власть идет по этому пути, реализуя подобные шаги, то она должна понимать, что могут быть ответные действия, чего крайне не хотелось бы. Более того, в условиях сегодняшнего переговорного процесса, который начался, я имею в виду и телефонный разговор между господином Зеленским и господином Путиным, я имею в виду необходимость возвращения людей, которые находятся под стражей в Российской Федерации, я имею в виду возвращение тех людей, которые удерживаются сегодня в Донецке и Луганске, и вообще переговорного процесса, который может привести к миру», – заявил Медведчук.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко заявлял «ПолитНавигатору», что задержание украинскими силовиками российского танкера по обвинению в перекрытии прохода через Керченский пролив для кораблей ВМСУ – следствие внутренних игр в СБУ, где чиновники опасаются отставок после смены власти на Украине и пытаются доказать свою значимость.