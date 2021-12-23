Закидали нас фейками, забросали нас грязью – украинский эксперт пожаловалась на российских хакеров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Российские хакеры якобы взламывают украинские новостные сайты и их руками распространяют лживую информацию о Донбассе для того, чтобы дискредитировать Киев перед Западом.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила руководитель Группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Александра Цехановская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Российской пропагандой очень много сил выделяется страшилкам, направленным на Донбасс и на западную аудиторию. И их всплеск произошёл после успешного применения беспилотника «байрактар» этого года, которое вызвало целую волну дезинформации. Причём она была интересной и местами взаимоисключающей. Первое, на что стоит обратить внимание – сначала пытались сделать вид, что никакого запуска вообще не было, и он сорвался. Для этого российские хакеры даже взломали один из украинских новостных сайтов, распространили эту неправдивую информацию о том, что запуска не было. И потом эту информацию начали распространять прокремлёвские Telegram-каналы и сайты-мусорки, которые на Украине, к сожалению, ещё читают очень много», – пожаловалась она.

Цехановская утверждает, что «агенты Кремля» делают это для того, чтобы страны Запада отказались поставлять Украине летальное оружие.

«Когда стало очевидно, что нельзя отрицать того, что произошло, они изменили свою тактику, и начали говорить, что применение было, но было абсолютно не согласовано с высшим руководством (вероятно, имеется в виду видеозаявление комбрига ВСУ – прим.). Такой себе акт волюнтаризма. Этот месседж направлен, в первую очередь, на Запад, чтобы показать, что Украине нельзя поставлять летальное оружие, поскольку тут разброд и шатание, и правая рука не знает, что делает левая», – резюмировала аналитик.