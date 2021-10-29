«Это была гуманитарная акция» – комбриг ВСУ оправдался за захват Старомарьевки

29.10.2021 19:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Подразделения ВСУ незаконно оккупировали посёлок Старомарьевка якобы ради того, чтобы предоставить местным жителям «гуманитарную помощь», однако были выбиты оттуда защитниками Донбасса.

Об этом в эфире YouTube-канала «Армия Inform» заявил комбриг ВСУ Дмитрий Брижинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«К руководству бригады обратился глава военно-гражданской администрации с целью обеспечения режима тишины и безопасности в районе населённых пунктов Гранитное и Старомарьевки и проведения гуманитарной акции по предоставлению помощи местным жителям, которые на данный момент пребывают на неподконтрольной территории. И мной как командиром было принято решение назначить соответствующий личный состав с целью обеспечения зоны безопасности во время работы представителей нашей общины», – сочинял он.

После проведения соответствующих подготовительных работ подразделения оккупировали село Старомарьевка – якобы для обеспечения условий работы там военно-гражданской администрации.

«На протяжении дня, когда работала военно-гражданская администрация в населённом пункте, задачи они выполнили. После того, как гражданская группа отработала, ночью подразделения, предназначенные для охраны, оставили районы вокруг Старомарьевки, и заняли свои старые позиции. Никакого захвата или желания продвинуться вперёд никто не проявлял. Это всё фейк и придумки наших оппонентов», – утверждает Брижинский.

Комбриг ВСУ подчеркнул, что население встретило украинских оккупантов якобы очень позитивно – несмотря на то, что почти все местные жители были с документами ЛДНР.

Тем не менее, о судьбе 37 граждан РФ, которые проживали в Старомарьевке на момент захвата ВСУ, он не упомянул.

«В целом они говорят, что хотят, чтобы уже было какое-то решение – или там или здесь. И вообще были настроены очень позитивно – думали, что это уже навсегда, что украинская власть берёт под контроль этот населённый пункт», – рассуждал командир боевиков.

Также Брижинский уверял, что защитники Донбасса использовали «нарезную ствольную артиллерию» для того, чтобы выбить оккупантов из населённого пункта. В результате один украинский боевик погиб, и ещё один получил ранение.

Командир бригады ВСУ признался, что именно он попросил командование применить против Донбасса беспилотник «Байрактар», когда стало очевидно, что удержать Старомарьевку не получится.

«Я знал, что в нашей полосе работает «Байрактар», потому обратился к командованию «ООС» с просьбой поддержать нас огневыми средствами. И я очень благодарен руководству Вооруженных сил, что быстро было принято решение на применение «Байрактара», – заявил он.

Отметим, что, несмотря на заверения Дмитрия Брижинского об использовании «Байрактара» исключительно в «защитных» целях, ВСУ организовали постоянное патрулирование турецкими беспилотниками линии боевого соприкосновения.

Кроме того, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что решение применить «Байрактар» было согласовано с украинским президентом Владимиром Зеленским.