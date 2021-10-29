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29.10.2021 19:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Это была гуманитарная акция» – комбриг ВСУ оправдался за захват Старомарьевки

Новости УкраиныПодразделения ВСУ незаконно оккупировали посёлок Старомарьевка якобы ради того, чтобы предоставить местным жителям «гуманитарную...

Подразделения ВСУ незаконно оккупировали посёлок Старомарьевка якобы ради того, чтобы предоставить местным жителям «гуманитарную помощь», однако были выбиты оттуда защитниками Донбасса.

Об этом в эфире YouTube-канала «Армия Inform» заявил комбриг ВСУ Дмитрий Брижинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К руководству бригады обратился глава военно-гражданской администрации с целью обеспечения режима тишины и безопасности в районе населённых пунктов Гранитное и Старомарьевки и проведения гуманитарной акции по предоставлению помощи местным жителям, которые на данный момент пребывают на неподконтрольной территории.

И мной как командиром было принято решение назначить соответствующий личный состав с целью обеспечения зоны безопасности во время работы представителей нашей общины», – сочинял он.

После проведения соответствующих подготовительных работ подразделения оккупировали село Старомарьевка – якобы для обеспечения условий работы там военно-гражданской администрации.

«На протяжении дня, когда работала военно-гражданская администрация в населённом пункте, задачи они выполнили. После того, как гражданская группа отработала, ночью подразделения, предназначенные для охраны, оставили районы вокруг Старомарьевки, и заняли свои старые позиции.

Никакого захвата или желания продвинуться вперёд никто не проявлял. Это всё фейк и придумки наших оппонентов», – утверждает Брижинский.

Комбриг ВСУ подчеркнул, что население встретило украинских оккупантов якобы очень позитивно – несмотря на то, что почти все местные жители были с документами ЛДНР.

Тем не менее, о судьбе 37 граждан РФ, которые проживали в Старомарьевке на момент захвата ВСУ, он не упомянул.

«В целом они говорят, что хотят, чтобы уже было какое-то решение – или там или здесь. И вообще были настроены очень позитивно – думали, что это уже навсегда, что украинская власть берёт под контроль этот населённый пункт», – рассуждал командир боевиков.

Также Брижинский уверял, что защитники Донбасса использовали «нарезную ствольную артиллерию» для того, чтобы выбить оккупантов из населённого пункта. В результате один украинский боевик погиб, и ещё один получил ранение.

Командир бригады ВСУ признался, что именно он попросил командование применить против Донбасса беспилотник «Байрактар», когда стало очевидно, что удержать Старомарьевку не получится.

«Я знал, что в нашей полосе работает «Байрактар», потому обратился к командованию «ООС» с просьбой поддержать нас огневыми средствами. И я очень благодарен руководству Вооруженных сил, что быстро было принято решение на применение «Байрактара», – заявил он.

Отметим, что, несмотря на заверения Дмитрия Брижинского об использовании «Байрактара» исключительно в «защитных» целях, ВСУ организовали постоянное патрулирование турецкими беспилотниками линии боевого соприкосновения.

Кроме того, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что решение применить «Байрактар» было согласовано с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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