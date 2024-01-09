Закон о могилизации резко изменит настроения украинцев – Фесенко

Вадим Москаленко.  
09.01.2024 17:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Закон о тотальной мобилизации приведёт к тому, что украинское население захочет скорейшего прекращения войны.

Об этом в эфире канала «Живой гвоздь» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Закон о тотальной мобилизации приведёт к тому, что украинское население захочет скорейшего прекращения войны....

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«Что касается последствий [закона о мобилизации], я могу сказать об одном. С учётом нынешней ситуации, чисто психологических проблем у многих людей, связанных с войной, сам процесс более массовой мобилизации будет приводить к тому, что постепенно будет расти число людей, поддерживающих идею мирных переговоров.

Пока у нас большинство людей против переговоров на российских условиях. О растёт число людей, которые считают, что возможно придётся идти на переговоры, которые могли бы привести к какому-то компромиссному варианту завершения войны», – сказал Фесенко.

Он подчеркнул, что так Украина может схитрить и попытаться добиться заморозки войны, когда станет совсем тяжело.

«Это болезненный вопрос, но речь о том, что Украина не будет признавать эти территории российскими. Иногда это называют корейским сценарием. Может так случиться, что просто другого выбора не будет, потому что мы в очень сильной степени зависим от поставок оружия и припасов от наших партнёров», – подытожил политолог.

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