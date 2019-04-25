Закон о тотальной украинизации лишь усугубит украинский кризис – МИД РФ

25.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Навязанный уходящей администрацией Петра Порошенко языковой закон, который сегодня приняла Верховная Рада, противоречит международно-правовых нормам, Конституции, а также Минским договорённостям и лишь усугубляет раскол на Украине.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Верховная Рада приняла во втором чтении скандальный закон, по-другому его назвать нельзя. По своей сути он является законом о принудительной, фактически тотальной украинизации. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямые запреты на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни. Сам факт, что в ходе его принятия было рассмотрено свыше двух тысяч поправок, говорит о том, что сама концепция и текст нового закона весьма противоречивы и неоднозначно воспринимаются в украинском обществе.

Безусловно, после официального опубликования принятого документа, будет дана ему соответствующая оценка, хотя уже сейчас понятно, что многие положения навязанного уходящей администрацией Порошенко закона явно входят в противоречия с целым рядом международно-правовых норм, а также и с Конституцией Украины. Данный акт, среди прочего, идёт вразрез с поддержанным Совбезом ООН минским комплексом мер, я напомню, в этом документе зафиксировано право на языковое самоопределение. Уже сейчас ясно, что мы имеем дело с решением, которое лишь усугубляет раскол украинского общества и ещё больше отдалит перспективы урегулирования переживаемого Украиной кризиса», – заявила Захарова.