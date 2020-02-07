Законопроект о продаже украинской земли написан для стран третьего мира

07.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если Верховная рада примет предложенный партией Зеленского законопроект о продаже сельхозземель, то участки у селян будут скупать «за бутылку дорого коньяка», а государство окончательно потеряет контроль за использованием части своей территории.

Об этом в эфире телеканала «112» рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запускается торжище, где селянин не сможет по фиксировано высокой цене продать свою землю, – убежден эксперт. – У него ее заберут по минимальной цене, за бутылку дорогого коньяка. Селянин уедет в город, формировать фавелы или заграницу, а мы потеряем контроль за использованием этой земли. Не получим от этого экономическую прибыль, налоговую прибыль. Такой латиноамериканский сценарий молодые депутаты осознанно или неосознанно, думаю многие осознанно, продвигают, потому что сами планируют жить за рубежом, а не в нашей стране».

Бортник напомнил, что на заре 90-х происходила приватизация промышленных предприятий, к которой были допущены не только их работники, а все граждане Украины, поскольку то было национальное достояние всей страны. Эксперт предложил и в случае с данным вопросом – раздать украинцам землю, приватизировать, а впоследствии они уже сами будут решать, что с ней делать.

«А то вы хотите продать чужое! – возмущается эксперт. – Тезис [законопроекта] написан за границей для стран третьего мира, Африки, он реально не отображает положение, которое есть в нашей стране».

Накануне партия президента Зеленского забила все балконы Рады своими помощниками, чтобы не допустить украинских аграриев присутствовать при рассмотрения закона о продаже сельскохозяйственной земли.