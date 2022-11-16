«Закройте рот недодиктатору»: в Киеве возмущены отказом Эрдогана поддержать украинскую версию с ракетой в Польше

16.11.2022  14:15 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Польша, Происшествия, Россия, Турция, Украина
Новости Украины

Даже если на территории Польши вчера упали украинские ракеты, то все равно в этом виновата Россия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет обслуживающий украинских наицоналистов юрист Андрей Смолий, давая оценку словам президента Байдена, который фактически подтвердил украинское происхождение ракет, упавших в Польше.

Даже если на территории Польши вчера упали украинские ракеты, то все равно в этом...

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«Давайте теперь откровенно:

1. Даже если это так, у нас война. Мы отбивали ракеты своим ПВО. Нам что, сдохнуть и не отбивать удары?

2. Удар по территории Польши был нанесен из-за того, что террористическая Россия развязала войну и лупит по нашей территории.

3. Что сейчас нужно делать, так это потребовать поставить ПВО вдоль границы. Чтобы прикрыть и приграничные территории государств НАТО», и прикрыть наши пограничные области», – пишет Смолий.

По его словам, «ничего не случилось, в чем можно обвинить Украину».

«Виновата Россия. И Россия должна быть уничтожена. Точка», – призвал адвокат-националист.

Особое возмущение вызвало у него заявление президента Турции Реджепа Эрдогана, который сказал:

«Я должен уважать заявление России. Для нас важно, что Россия сказала: «Это дело не имеет к нам никакого отношения». Заявление Байдена о том, что ракеты не российского производства, показывает, что это не имеет ничего общего с Россией. Расследование имеет важное значение».

Эти слова вызвали настоящую истерику у тягнибоковца.

«Кто закроет рот этому недодиктатору? Это надо так вылизывать… Противно. И это член НАТО.

Венгрия отдыхает», – негодует Смолий.

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