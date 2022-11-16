Зе-офис фактически подтвердил, что поляков убили ВСУ и потребовал закрыть небо над Украиной

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Новости Украины

Появляется все больше подтверждений, что ракеты, поразившие вчера польскую сельхозтехнику, были украинскими.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют влиятельные американские СМИ.

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Так, информационное агентство «Рейтерс» сообщило, что президент США Джо Байден созвал встречу западных лидеров, которые собрались на саммит G20, чтобы обсудить падение ракеты на территории Польши и гибель двух человек.

Присутствовало руководство Германии, Канады, Нидерландов, Испании, Италии, Франции, Великобритании, Японии и ЕС.

У него поинтересовались, можно ли говорить о российском происхождении боеприпаса, упавшего в Польше.

«Есть предварительная информация, которая отрицает это. Я не хочу этого утверждать, пока мы полностью не расследуем это, но маловероятно, судя по траектории, что она была выпущена из России, но мы увидим», – цитирует Байдена «Рейтерс».

Он пообещал, что будет проведено расследование.

При этом CNN утверждает, что НАТО отследили полную траекторию полета ракеты, но эти данные пока не разглашаются.

Ранее со ссылкой на трех представителей американских властей агентство Associated Press сообщило, что в Польше упала украинская ракета.

«Не стоит верить российской пропаганде. То, что в Польше упала якобы ракета украинских сил ПВО – неправда», – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

При этом в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном Кулеба призвал к «жесткому ответу на падение ракеты в Польше».

Впрочем, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уже не отрицает, что ракета была украинской, но все равно винит Россию.

«За войну в Украине отвечает только Россия. За массированные ракетные удары – только Россия. За стремительно растущие риски для приграничных стран – снова только Россия. Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время в Европе «закрыть небо над Украиной». Ради своей безопасности тоже», – призвал Подоляк в соцсети.