«Закройте уже пасть» – главред RT обрушилась на США из-за шпиона Сафронова

08.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Посольство США в России отреагировало на арест подозреваемого в шпионаже советника главы «Роскосомса» Ивана Сафронова заявлением о «согласованной кампании против свободы СМИ» в России.

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия глазами СМИ в 2020 году» – более актуальная тема, – такое сообщение появилось в твиттере посольства России в США. – Поток сообщений о том, что российских журналистов арестовывают одного за другим, наводят на мысль о согласованной кампании против свободы СМИ».

При этом еще в 2018 году «Репортеры без границ» поставили США на шестое место среди стран потенциально опасных для работы журналиста, впереди американцев оказались только Афганистан, Сирия, Мексика, Йемен и Индия. В тот год на территории этой страны были убиты при исполнении своих профессиональных обязанностей 63 профессиональных журналиста, а если считать всех работников СММ и фрилансеров, то эта цифра вырастет до 80-ти.

Впрочем, ответив на провокационный твит посольства США в России глава телеканала RT Маргарита Симоньян привела более свежие данные.

«Посольство США в Москве в очередной раз упустило прекрасную возможность промолчать, – написала на своей ТГ-странице журналистка. – Арест за арестом – это у вас, идиоты. 58 журналистов задержано за время беспорядков. Еще более 470 – пострадали. Закройте уже пасть, правда. И не открывайте, пока не перепишете методички. Так, чтобы вашим курьерам можно было работать, соблюдая хоть минимальную иллюзию связи с реальностью. Иначе совсем смешно получается».

Возмутился желанием американцев заработать бонусы на шпионском деле человека год назад переставшего быть журналистом и в прошлом активист «Русской Весны» в Харькове, а ныне политтехнолог Константин Долгов:

«А с каких это пор посольство США вписывается за условно провластного журналиста? – задается вопросом эксперт. – Ведь «Роскосмос» – государственная структура, не «Ведомости» и не «Коммерсант». Видимо, провластный он только условно. Потому и вписываются».

Тем временем представители российского прозападного и либерального журналистского сообщества запустили в сеть петицию с требованием «рассекретить дело Ивана Сафронова».

«Вчера у нас попытались отобрать подписку о неразглашении тайны следствия, но мы не дали, – заявил адвокат арестованного Иван Павлов. -Только государственной тайны, но мы и так не видели в деле государственной тайны».

Защита обжаловала арест советника «Роскосмоса» на один месяц и тридцать дней, а сама госкорпорация устами своего пресс-секретаря Владимира Устименко сообщила, что не уволила его из своих рядов.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью, а о подробностях этого дела в кремле узнают также, как и большинство граждан России – из СМИ.

«Совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки. Это работа, которая ведется 24 часа в сутки. Идёт следствие, предстоит суд. Почему мы априори исходим из какого-то недоверия?», – прокомментировал резонансное дело пресс-секретарь президента России.

Впрочем, изначальную активность российской либеральной прессы, выступающей с лозунгами «Свободу Ивану Сафронову!» можно связать с особенностями дела бывшего журналиста, которого подозревают в передаче разведке Чехии, действовавшей по заказу из США, информации, составляющей гостайну. Как известно, американские интересы для российских либералов традиционно превалируют над интересами России, где они живут и зарабатывают деньги, порой, немалые.

Что характерно, представитель министерства обороны Чехии Ян Цехмайстеров комментировать дело Ивана Сафронова отказался.