Украинский посол больше не боится пророссийских сил в Молдове

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Посол Украины в Республике Молдова Марк Шевченко, ранее стращавший молдаван закрытием границ в случае приходе к власти в Молдове пророссийских сил, в конце мандата диаметрально поменял свою позицию.

«Наши политические элиты давно и прочно решили, что евроинтеграция — это природный интерес и единственно возможный в нынешних условиях вектор развития стран и обществ. Евроинтеграция означает стирание границ, а не установление новых. Закрытие границы было бы катастрофой», — сказал Шевченко в ходе программы «Новая неделя с Анатолием Голя» на провластном телеканале TV8.

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Месяцем ранее, в июне этого года украинский посол сделал противоположное заявление.

«Давайте пофантазируем. Украина находится в состоянии войны с Россией. И вдруг в Молдове побеждает партия, которая говорит, что Россия должна стать стратегическим партнером Молдовы. Эти партии получают большинство в парламенте и формируют свое правительство. Вот как к этому должна отнестись Украина? Мне кажется, естественно, что, если к власти приходит правительство, которое выступает за стратегическое партнерство с Россией, это означает, что Россия возвращается в Молдову. Естественный шаг со стороны Украины — усилить свою безопасность уже по всей границе», — сказал Шевченко в программе Moldova Live на канале Exclusiv TV.

Объяснений может быть несколько. Либо украинский посол не видит опасности прихода к власти из-за их разобщенности сил, оппозиционных прозападному режиму Санду. Либо Шевченко почувствовал дуновение новых ветров из-за океана и решил скорректировать свою позицию в сторону адекватности. А может быть, он удостоверился, что даже те партии, которые упражняются в пророссийской риторике, после прихода к власти не будут менять проевропейский курс страны.