Закрытием Генконсульств не отделаетесь: в Киеве требуют полного разрыва дипотношений с «агрессором»

29.11.2018, Львов, Анастасия Самойлова

Депутаты Львовского горсовета хотят закрыть Генконсульство Российской Федерации.

Об этом сообщают на официальном сайте Львова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Во время сессии горсовета Львова депутат Игорь Телишевский предложил коллегам-депутатам обратиться к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину с требованием закрыть в городе Генконсульство РФ.

В своей речи Телишевский отметил, что ряд европейских стран давно уже прибегает к принудительному выселению российских дипломатов, поэтому украинская власть также должна прибегнуть к более жестким действиям в отношении России.

«Поэтому мы, депутаты Львовского городского совета, требуем немедленного закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове на ул. Левицкого, 95», – сказал Телишевский.

Депутат ВРУ Ирина Подоляк, ранее подстрекавшая украинскую диаспору пикетировать посольства РФ по всему миру, заявила, что вместо закрытия консульств, официальному Киеву стоило бы задуматься об официальном разрыве дипотношений с Кремлём.

«Почему так называемые «патриоты» часто такие … невежественные? Вот сейчас УКРОП во Львовском горсовете призывает голосовать за обращение к Павлу Климкину о «закрытии оплота русского мира во Львове – генконсульства РФ». Хорошо звучит? Как мёд на душу ложится! Прочь от Москвы!», – пишет она у себя на Facebook.

Подоляк уверена, что если Львов закроет консульство России, то это повлечёт за собой весьма негативные последствия.

«Думаем дальше, ежели есть чем: консульские сношения и дипломатические сношения отличаются и регулируются двумя разными Венскими конвенциями. Консульские учреждения работают с гражданами своих стран. Консульские учреждения могут быть даже в тех странах, с которыми нет или разорваны дипломатические связи, так как их деятельность направлена ​​на помощь ГРАЖДАНАМ ИХ ГОСУДАРСТВ. Теперь предположим, что Украина «закрыла» генконсульство России во Львове. Россия примет симметричные действия и закроет генконсульство Украины, например, в Ростове-на-Дону, которое им, как заноза в глазу. Кто тогда будет добираться до наших заключенных или подследственных в СИЗО или в колониях на территории РФ? УКРОП?», – интересуется она.

Подоляк заявила, что если органы местного самоуправления уже порешали все земельные и бюджетные вопросы и должны выразить свою внешнеполитическую позицию, то следовало бы обратиться в МИД о расторжении дипломатических связей с РФ, но не консульских.

«Все подобные политические обращения лишь создают белый шум и отвлекают от важного. Ну и на анализ нужно давать такие обращения, перед тем, как объявлять в зале – благо, что есть кому», – заметила она.