Залужный готов поддержать Зеленского за пост министра обороны

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Надувание оппозиционера из отправленного послом в Британию экс-главкома ВСУ с амбициями максимум министра обороны Валерия Залужного – всё больше похоже на показуху.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие заявления, как у Валерия Залужного, что если надо, мы женщин призовём, только чтобы Россию в Европу не пустить – как по мне, это неприемлемая риторика и неприемлемые решения… Моё личное мнение, что Валерий Залужный на выборах президента Украины поддержит Владимира Зеленского. Да, будут надувать, надувать, а потом – возьмёт и поддержит. Приблизительно так, как когда-то Евгений Марчук поддержал Леонида Кучму. Выйдет, скажет: «Страна в войне, нам надо объединиться!» Ну, дадут на замену секретаря СНБО на какое-то время или министра обороны. Я слышал, что амбиции Залужного не выше министра обороны», – сказал Мосийчук.