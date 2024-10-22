Залужный готов поддержать Зеленского за пост министра обороны

Вадим Москаленко.  
22.10.2024 11:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Надувание оппозиционера из отправленного послом в Британию экс-главкома ВСУ с амбициями максимум министра обороны Валерия Залужного – всё больше похоже на показуху.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Надувание оппозиционера из отправленного послом в Британию экс-главкома ВСУ с амбициями максимум министра обороны...

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«Такие заявления, как у Валерия Залужного, что если надо, мы женщин призовём, только чтобы Россию в Европу не пустить – как по мне, это неприемлемая риторика и неприемлемые решения… Моё личное мнение, что Валерий Залужный на выборах президента Украины поддержит Владимира Зеленского. Да, будут надувать, надувать, а потом – возьмёт и поддержит.

Приблизительно так, как когда-то Евгений Марчук поддержал Леонида Кучму. Выйдет, скажет: «Страна в войне, нам надо объединиться!» Ну, дадут на замену секретаря СНБО на какое-то время или министра обороны. Я слышал, что амбиции Залужного не выше министра обороны», – сказал Мосийчук.

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