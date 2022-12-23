Залужный попросил у Запада бронетехнику для «мелитопольской наступательной операции»

23.12.2022  22:34 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мелитополь, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


ВСУ планируют наступление на Запорожском направлении с прорывом на Мелитополь, однако, судя по всему, российская сторона подготовилась к такому сценарию.

Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ планируют наступление на Запорожском направлении с прорывом на Мелитополь, однако, судя по всему,...

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«Генерал Залужный в журнале «Economist» сказал, что ему требуется 300 таков, 600-700 БМП и 500 артиллеристских орудий. Я так думаю, он эти цифры взял не с потолка, они наверняка мало того, что согласованы с военно-политическим руководством Украины, так и есть все шансы предполагать, что они согласованы и с США, и с союзниками. Не исключаю, что это заявка, неясно, на какой стадии, может она уже находится на стадии удовлетворения, а вооружение готовится к отгрузке для проведения мелитопольской наступательной операции», – отметил он.

«А нам-то, что делать в этой ситуации? По большому счёту, фундаментальные, стратегически правильные решения уже приняты. Это и увеличение численности вооружённых сил, и существенное вливание средств в оперативное оборудование театров военных действий и в аэродромную сеть, и необходимо, всё-таки, воссоздавать новый военный округ на западном направлении», – рассказал Ходарёнок.

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