«Залужный троллит Зеленского»: Арестович о мобилизации полумиллиона украинцев

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Озвученная на пресс-конференции президентом Украины Владимиром Зеленским цифра о необходимых 500 тысячах мобилизованных – это нереальная цена, которую военные запросили за политические хотелки Киева.

Об этом в эфире видеоблога беглой российской либеральной журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил находящийся в США бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«500 тысяч призвать нереально. Не знаю, откуда взялась эта цифра, и давали ли её военные. Если военные её давали, то с моей точки зрения, это троллинг такой. Троллят, показывая, что невозможно решить политические задачи, которые вы ставите, военным путём. Если вы не понимаете, мы будем ставить такие численные показатели, что вы рано или поздно догадаетесь, что это невозможно сделать. Второе, представим невозможное: мы изъяли 500 тысяч мужиков из экономики и отправили их в армию. Президент не дал ответа – плюс 500 тысяч или это 500 тысяч на ротацию? Представим второй вариант, то есть 500 тысяч вернётся. Как вы думаете, какими экономическими агентами будут 500 тысяч военных, которые вернутся с фронта?» – риторически спросил Арестович.

По его словам, такая нагрузка просто положит украинскую экономику.

«Им не до экономики, им надо три-четыре, более месяцев приводить в себя, чтобы они перестали пригибаться от вспышек, от выхлопов, просыпаться по ночам, кричать, пытаться найти себя в жизни и прочее. То есть из них экономические агенты крайне плохие, им всем нужна помощь. Тогда, если это ротация, считайте, миллион людей изымается из экономики. 500 тысяч изъятых из экономики мужиков означает коллапс украинской экономики, и без того дышащей на ладан. Плюс та мобилизация, которая проводится, это уже означает коллапс некоторых отраслей экономики. Потому что спортивные залы, рестораны, зоны отдыха, ТРЦ – всё это стремительно начинает пустеть. И мелькали данные, на Закарпатье, Прикарпатье массовая отмена новогодних празднований, потому что боятся, что придут с повесткой», – добавил бывший советник Зе-офиса.