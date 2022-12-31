Залужный: Украина положит конец существованию России

31.12.2022  11:55 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Украина в состоянии одержать военную победу над Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем видеообращении заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

Украина в состоянии одержать военную победу над Российской Федерацией. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных – тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага», – заявил Залужный.

Он считает, что «в борьбе рождается нация».

«Пусть наша победа в войне станет началом процветания Украины и концом для России», – сказал главком ВСУ.

По его словам, все, кто поддерживает ВСУ, «вместе с нами противостоит мировому злу».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Залужный призвал не бояться убивать русских.

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