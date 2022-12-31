Залужный: Украина положит конец существованию России
Украина в состоянии одержать военную победу над Российской Федерацией.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем видеообращении заявил главком ВСУ Валерий Залужный.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных – тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага», – заявил Залужный.
Он считает, что «в борьбе рождается нация».
«Пусть наша победа в войне станет началом процветания Украины и концом для России», – сказал главком ВСУ.
По его словам, все, кто поддерживает ВСУ, «вместе с нами противостоит мировому злу».
Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Залужный призвал не бояться убивать русских.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.