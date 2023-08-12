Залужный уже готовится к новой войне с Россией, – Арестович

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Для Украины важнее уничтожить российскую армию, а не захватить свои бывшие территории.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича Главком ВСУ Валерий Залужный уже готовится к следующей войне с Россией, якобы поэтому не стремится ввести в бой сразу все свои войска.

«Целью войны и боевых действий является уничтожение армии противника, а не освобождение территорий. Потому что, если ты уничтожишь армию противника, то территорию даже захватывать не надо, просто приехал туда, сказал: «Здрасьте», и все. А если ты захватил территорию и не уничтожил противника, то они снова начнут ее захватывать обратно. Этот тяни-толкай будет до бесконечности. Так вот, наши военные как раз воюют войну, такую, как надо», – попытался объяснить Арестович провал прорыва ВСУ к Азовскому морю.

«Залужный прекрасно понимает, в каких условиях он находится, и какую задачу решает. Ему мало того, что нужно уничтожить российский вообще боевой потенциал на будущее, потому что Залужный мысленно готовится ко второй войне, и правильно делает. Это первая задача военных – готовиться к следующему раунду. Ему еще и нужно сохранить боеспособную армию, а не наносить могучие удары так, как нам рассказывают все, побежать просто в атаку всеми сразу дивизиями, сразу умереть на минных полях, зато всех поразить», – разглагольствовал Арестович, успокаивая своих адептов.