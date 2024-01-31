Залужным отвлекали внимание от Ил-76 – но не вышло

Очередной скандал с отставкой Залужного нужен для отвлечения внимания от сбитого самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.

Об этом в эфире «Крым 24» заявила публицист Елена Маркосян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня нет основания изменить свою точку зрения: Залужный и Зеленский это одно и то же. Вот сейчас, когда нужно отвлекать внимание, снять напряжение и убрать из информационного пространства тему с убитыми военнопленными, придумываются такие скандалы. Украина сама по себе уникальное образование с коалиционным управлением военными действиями. Я не военный человек, но я знаю, когда война, единение обязательно, строжайшая иерархия, дисциплина – это должно всех касаться, и военных, и гражданских. А там, пожалуйста – в СБУ сидят смотрящие из британской разведки, смотрящие из американской разведки. На Донбассе укрепрайоны строили немецкие и британские генералы, и они же сейчас руководят военными действиями. Я представляю эти иностранные легионы – они же ни украинского, ни русского ни бум-бум, и ими же надо командовать. Поэтому, когда мы видим то, что там происходит в армии, когда это коалиционное руководство этой войной, лишь подтверждает, что Украина – колония», – отметила она.

Публицист предположила, что авторство ракетного удара по российскому самолету принадлежит французским военным, как месть за ликвидацию своих сограждан в Харькове. Но допустила и другие версии.

«Может быть, всё было не так, по-другому, целенаправленно сделано, но когда сейчас начинается грызня в Киеве – Залужный, Зеленский Буданов – это все информационный шум. Пусть там сейчас какую-нибудь свадебку сыграют, потом кого-то с кем-то переженят, разведут. Это всё информационный шум, за которым ничего нет, кроме одного – колония бесправных людей, которые сидят и думают, где наш Залужный? Полмиллиона закопал в землю главнокомандующий, где же наш полководец? Он командовал всем этим, он. Посылать людей на убой – его ответственность 100%, и по нему ещё там кто-то страдает? Понятно, этот мальчик на Банковый сидит с подскоком, у него могут быть какие-то иллюзии, что он главный в стране. Я понимаю, могут даже подумать, что он там что-то ему не разрешил. Он ему предложил пойти в отставку, что ему сказал Залужный? Извини, я не хочу? Значит, если «извини, не хочу», кто командир в Украине? Не Зеленский, а этот Залужный, который закопал полмиллиона мужиков в землю», – подчеркнула Маркосян.

Напомним, сегодня президент РФ сказал, чем был сбит самолёт с украинскими военнопленными.