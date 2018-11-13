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13.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Минский процесс, Мнение, Политика, Украина
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Зам Парубия предложила обнести Донбасс рвами и стенами

Украина должна отказаться от выполнения Минских договоренностей и изолировать территорию республик Донбасса жестко контролируемой границей, исключающей любое перемещение людей.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила заместитель председателя Верховной Рады, депутат от «Самопомощи» Оксана Сыроед, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, Украина не имеет своей проактивной позиции. Повторять три года, что Минским договоренностям нет альтернативы, это уже даже не воспринимается самыми лояльными людьми. Понятно, что три года были достаточным периодом, чтобы сформулировать свою позицию.

Альтернатива является простой и сложной одновременно. Я считаю, что мы должны изолироваться от оккупированной врагом территории, забрав при этом наших людей, имеющих украинскую идентификацию. Фактически, это должна быть контролируемая, как на границе, территория, которая должна быть под жестким контролем Украины. Это должны быть рвы, стены или что-то другое, но не может быть никакого свободного движения», – сказала она.

Тем временем некоторые депутаты Верховной Рады заявили о том, что официальному Киеву необходимо начинать диалог с республиками Донбасса, избравшими свое новое руководство.

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