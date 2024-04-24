Зам Шойгу задержан по обвинению во взятке

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Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, курирующий в ведомстве строительство (жилье военным, госпитали и проекты вроде Нового Херсонеса в Крыму), вечером во вторник был задержан по обвинению в получении взятки.

Еще днем Иванова показали по ТВ среди участников коллегии, которую проводил министр Сергей Шойгу. Похоже, что задержание оказалось неожиданностью как минимум для самого чиновника (хотя уже сообщается, что военная контрразведка «вела» замминистра давно). Коррупционное дело может иметь последствия при формировании нового правительства, считают наблюдатели. Сообщается, что вместе с Ивановым задержаны еще как минимум три человека. «Пойдёт не один. Дело будет крупным, но закрытым», – утверждает политолог Марат Баширов.

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Ранее Иванов становился объектом критики из-за демонстративных поездок его супруги в страны НАТО уже после начала СВО. Дама даже засветилась на одной из «украинских» вечеринок на роскошном курорте Куршевель. Женщина в разводе с 2022 года, имеет право отдыхать, где хочет, утверждали её защитники после разгоревшегося скандала.

«Дети Тимура Иванова учатся и живут в Англии и Франции. А у супруги гражданство Израиля», – указывал спецкор RT Валентин Горшенин.

У Иванова также был конфликт с покойным Евгением Пригожиным, который публично обвинял его в хищениях. Иванов в 2019 году возглавил рейтинг Forbes самых богатых силовиков России.

«Всем всё было известно уже давно. Но взяли Иванова только сейчас. Почему? С него сняли «иммунитет», проштрафился где-то? Или в преддверии большой войны силовики всё же начинают чистить авгиевы конюшни? Ибо с такой «элитой» мы войну не вывезем», – отмечает писатель Герман Садулаев, помогающий бойцам СВО.

Пресса обращает внимание, что Иванов – одно из тех лиц, что ходят с военной охраной, чьи полномочия позволяют открывать огонь на поражение. Поэтому задержание возможно только в местах, где такая охрана отсутствует (например, на встрече в Кремле?).

«Такие решения без санкции на самом верху, конечно, не принимаются», – пишет политолог Сергей Старовойтов о задержании Иванова.

Миллион рублей взятки, который фигурирует в обвинении, – небольшая сумма для масштабов федерального министра, однако это нижний порог для уголовного дела об «особо крупном размере», пояснил политолог Сергей Марков.

«То есть власти так фиксируют: замминистра совершил не просто преступление, а тяжкое преступление. Всем сигнал: не надо за него заступаться», – трактует эксперт.

В прессе уже появились данные, что Иванову может грозить 15 лет тюрьмы.

«А будет ли шанс у замминистра обороны Тимура Иванова когда-нибудь уйти в зону СВО? Реально воевать на передовой и смыть грехи кровью. Способен ли будет Иванов публично обратиться в инстанции с такой просьбой?» – комментирует политолог Дмитрий Нечаев.